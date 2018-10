V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še manjše krajevne padavine. Predvsem v zahodnih krajih bodo tudi daljša obdobja sončnega vremena. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do okoli 23 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno. Drugod se bo vsaj zjutraj in dopoldne zadrževala nizka oblačnost, ki se bo popoldne ponekod trgala.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se zadržuje plitvo ciklonsko območje. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. V ponedeljek bo še spremenljivo vreme, v krajih zahodno od nas bo povečini suho, drugod bodo občasno še krajevne padavine.