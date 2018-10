Poleti je na območju ljubljanskega živalskega vrta na javnem razpisu izbrano podjetje Resal začelo graditi novo ogrado. Umestili so jo nedaleč od osrednjega bajerja, kjer so še do nedavnega bivale alpake. Dela naj bi po napovedih živalskega vrta končali do konca leta, nato pa bodo v ogrado naselili leve. »Do zaključka nas čaka kar nekaj dela: poleg dokončanja objekta še postavitev zunanje ograje, zunanja ureditev celotnega kompleksa in dokončanje objekta za opazovanje živali,« je nekaj obveznosti, ki jih še imajo delavci, naštela direktorica živalskega vrta Zdenka Ban Fischinger.

Tri sobe za leve in porodnišnica Tega, koliko levov oziroma levinj in iz katerega živalskega vrta jih nameravajo pripeljati v Ljubljano, direktorica ni navedla. Je pa ob tem poudarila, da bodo obiskovalci pod Rožnikom predstavnike velikih mačk lahko občudovali prihodnje leto. »Tudi priprave na prihod živali zahtevajo kar nekaj časa. Predpisi in veterinarske zahteve so precej zahtevni. Po prihodu pa živali potrebujejo nekaj časa, da se privadijo na novo okolje in nove oskrbnike,« je pojasnila Ban-Fischingerjeva ter načrtovano odprtje in predstavitev živali javnosti napovedala »v začetku pomladi prihodnje leto«. Kot je sicer razvidno iz razpisne dokumentacije, bo nova ograda za leve velika nekaj več kot 170 kvadratnih metrov, območje bo urejeno kot afriška vas z afriško hišo za obiskovalce in objektom za leve. Objekt bo med drugim imel tri sobe za leve, velike po dvanajst kvadratnih metrov, prostor za trening in dnevno sobo za leve. Sobe za leve bo notranji hodnik povezoval z zunanjim bivalnim prostorom z bazenom. Ob ogradi bo lesen nadstrešek oziroma afriška hiša, kjer bo obiskovalcem na voljo predstavitev leva in afriške vasi. V živalskem vrtu si ob tem očitno želijo samčka in samičko, ki bosta poskrbela za mladiče, saj je eden od predvidenih prostorov porodnišnica.