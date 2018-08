Prva ograda med tistimi, ki so na zahodnem robu ljubljanskega živalskega vrta namenjene pticam, se na prvi pogled zdi prazna. A mimoidoči tam dobi občutek, da ga nekdo vendarle opazuje iz varnega zavetja vej. Ograda je namreč domovanje štirih pegastih sov – parčka in dveh samic –, ki dan najraje preživijo skrite v gnezdilnicah.

»Pegaste sove so nočni lovci. Ponoči dobro vidijo, imajo pa tudi izrazito dober sluh. Levo uho imajo nižje od desnega, tako da z obračanjem glave lahko slišijo vse, kar se dogaja okoli njih. So tudi tihi letalci, zato so za svoj plen neslišne,« nekaj značilnosti pegastih sov našteje njihova oskrbnica v ljubljanskem živalskem vrtu Blanka Dolinar.

Brez prepoznavnega »hu, hu« Dobremu sluhu je prilagojena celo prepoznavna obrazna maska teh nočnih ptic, saj je oblikovana tako, da zvok doseže ušesa. »Pri nas imajo pegaste sove običajno obrazno masko bele barve, se pa lahko obarvanost perja razlikuje glede na to, kje živijo. Pri nas denimo njihova pegavost spominja na lubje, je pa vzorec običajno tak, da se čim bolj prilagodijo okolju,« še pove Dolinarjeva. Kot zanimivost še navede, da naj bi število peg razkrivalo vitalnost pegaste sove: več ko ima peg, bolj je zdrava. Posebnost teh plenilcev pa nista le obrazna maska in pegast trup, temveč tudi oglašanje. Čeprav otroci začnejo ob njihovi ogradi oponašati oglašanje sov z značilnim »hu, hu«, se pegaste sove ne oglašajo tako, pove Dolinarjeva. »Ne hukajo, njihovo oglašanje bolj spominja na rezek krik.« Medtem ko so pegaste sove s svojimi 40 centimetri ena manjših vrst sov, pa pod Rožnikom domujejo tudi precej večje sove, ki so med večjimi tudi v svetovnem merilu. Največje evropske sove, velike uharice, trenutno obiskovalcem sicer niso na ogled, ker čakajo na dokončanje nove velike letalnice v severnem delu vrta. Končana bo predvidoma jeseni. Takrat se bodo vanjo naselile velike uharice Tina, Bor in Ana. »Imamo samico in dva samčka. Ne vem, ali so oskrbniki na začetku zmotno mislili, da je eden od samčkov samička in ga poimenovali Ana, ali pa je to kakšna druga napaka,« se ob podatkih iz zapiskov o zgodovini velikih uharic v Ljubljani nasmehne njihov oskrbnik Rok Rozman.