Taborjenje v petek, 31. avgusta, je namenjeno otrokom (od 8. do 12. leta starosti), medtem ko sta termina v soboto, 25. avgusta, in v soboto, 1. septembra, namenjena družinam in odraslim. Program se začne ob 15. uri in traja do 12. ure naslednjega dne. Udeleženci taborjenja se bodo najprej medsebojno spoznali ob pomoči nekaterih domačih živali, potem pa bodo hranili žirafe in divje svinje, si ogledali trening morskega leva in izdelali igralo za eno od živali.

Večerjo si bodo udeleženci pripravili ob tabornem ognju, nato pa se bodo razporedili po šotorih in, preden bodo prisluhnili nočnim zvokom živalskega vrta in se prepustili spancu, obiskali nočno aktivne živali. Naslednje jutro bo po telovadbi z giboni sledil medvedji zajtrk. Udeleženci taborjenja morajo plačati vstopnino v živalski vrt in k njej prišteti še 30 evrov, rezervacije pa organizatorji zbirajo do četrtka pred taborjenji, in sicer najpozneje do 12. ure.