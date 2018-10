Potem ko je lani Luka Dončić navduševal košarkarsko Evropo in z Realom Madrid osvojil deseti naslov prvaka v evroligi, postal najkoristnejši posameznik (MVP) rednega dela ter zaključnega turnirja četverice in prejel še nagrado za vzhajajočo zvezdo, Slovenija v novi sezoni elitnega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja ne bo imela tako izstopajočega predstavnika. Klemen Prepelič pri kraljevem klubu in Jaka Blažič pri Barceloni bosta svoj doprinos poskušala dodati s klopi za rezervne igralce, medtem ko bo imel Alen Omić pri Budućnosti bržkone nekoliko pomembnejšo vlogo. Novinci v tekmovanju v letošnji sezoni so Budućnost, Darušafaka, Bayern München in Gran Canaria, ki so zamenjali Crveno zvezdo, Unicajo, Bamberg in Valencio. Zaključni turnir četverice bo konec maja v Vitorii.

Langford v Panathinaikos, Blatt v Olympiacos

Ključno vprašanje pred začetkom evrolige je, kateri trije klubi se bodo pridružili Realu Madrid, Fenerbahčeju, CSKA, Olympiacosu in Panathinaikosu v končnici. Zdi se, da je mesto v drugem delu tekmovanja za omenjeno peterico že kar rezervirano. Evropski prvak Real Madrid poleti ni veliko posegal v moštvo. Luko Dončića je vodstvo kluba zamenjalo s Klemnom Prepeličem, iz Argentine pa pripeljalo 23-letnega Gabriela Decka. Odhod Dončića v ligo NBA k Dallas Mavericks se Madridčanom za zdaj pretirano ne pozna, saj so osvojili španski superpokal, v domačem prvenstvu pa so v prvih treh tekmah nanizali prav toliko zmag. Lanski finalist Fenerbahče ni imel ravno idealnega poletja, saj po odhodu glavnega sponzorja Dogus trener Željko Obradović ni imel veliko manevrskega prostora, kar se tiče financ. V ligo NBA sta odšla Američana Brad Wanamaker in James Nunnally, ki sta ju nadomestila Joffrey Lauvergne in Tyler Ennis. Veliko nista trgovala niti CSKA in Panathinaikos, ki mu je sicer uspelo v svoje vrste zvabiti dvakratnega najboljšega strelca evrolige Keitha Langforda, medtem ko je največja okrepitev Olympiacosa priznano trenersko ime David Blatt.

Trener Žalgirisa Šarunas Jasikevičius je v lanski sezoni spisal pravljico, ko je litovski klub popeljal do zaključnega turnirja četverice, a mu bo to pot brez Kevina Pangosa, ki je odšel v Barcelono, in Vasilija Micića, ki je odšel v Anadolu Efes, gotovo precej težje. Močno sta se okrepila še Milano, ki je v svoje vrste pripeljal Mika Jamesa in Nemanjo Nedovića, ter Barcelona, kjer lahko trener Svetislav Pešić ob že omenjenih Pangosu in Blažiču po novem računa še na Chrisa Singletona.