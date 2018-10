V KK Krka so se odločili, da se na položaju krila okrepijo s slovenskim reprezentantom Blažem Mahkovicem. Vsestranski igralec, kot so ga opisali v novem klubu, se je ekipi že pridružil na treningih, za klub pa bo predvidoma začel igrati z naslednjim tednom.

Blaž Mahkovic (201 cm, 28 let) je kariero začel v kranjskem Triglavu, nato pa igral še za Škofjo Loko, Helios, Union Olimpijo in Igokeo. Lansko sezono je ponovno odigral v dresu Heliosa in bil s povprečjem 19 točk, 6,4 skoka in 2,9 podaje na tekmo drugi strelec in šesti najkoristnejši igralec Lige Nova KBM. Za reprezentanco je na letošnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo zabeležil štiri nastope.