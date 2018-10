Nova sezona, star obraz košarkarske Olimpije na evropskih tekmovanjih. Zmaji že vrsto let na mednarodni sceni ne uspejo sestaviti niti solidnih rezultatov, v podobnem ritmu pa so začeli tudi letošnjo Fibino ligo prvakov. V prvem krogu so v Stožicah gostili francoski Strasbourg in po dobrih predstavah v ligi ABA proti Mornarju in Partizanu razočarali. Nasprotnik je namreč z izjemo prve četrtine povsem dominiral in na koncu prišel do lahke zmage.

Podobno kot proti Partizanu v soboto je Olimpija tudi proti Strasbourgu naletela na izredno agresivnega nasprotnika, a to Ljubljančanom sprva ni povzročalo težav. V napadu sta voz vlekla Blaž Mesiček in Mirza Begić, nekoliko je šepala le obramba, kjer je francosko moštvo prelahko prihajalo do lahkih košev. A stvari so se korenito spremenile v drugi četrtini. Nasprotnik je namreč še dodatno stisnil v obrambi in s tem povsem onemogočil gostitelje, ki so se po večini zatekali k neizdelanim metom za tri točke. Strasbourg je tako z delnim izidom 11:0 zagospodaril na parketu v Stožicah, nato pa prednost brez težav vzdrževal tudi zavoljo številnih skokov v napadu, pa čeprav je bil najvišji mož v moštvu trenerja Vincenta Coletta Ali Traore z 208 centimetri. Ljubljančani so tako v drugih desetih minutah dosegli vsega 13 točk, na odmor pa po prejetem košu ob sireni odšli z zaostankom 12 točk.

V igri Olimpije bi bile v drugem polčasu potrebne korenite spremembe, če bi želela priti do preobrata. Ljubljančani so se sicer sprostili v napadu in naravnali roke, a je še naprej močno šepala igra v obrambi. Želja je sicer bila prisotna, a so košarkarji Strasbourga vedno znova s povsem enostavnimi rešitvami polnili nasprotnikov koš. Olimpija je sredi tretje četrtine po treh zaporednih blokadah Begića imela možnost, da se približa na vsega šest točk minusa, a je Jan Špan z atraktivno asistenco ob nepravem trenutku želel zaposliti skočnega Aleksandra Lazića, žoga je zletela v avt, gostje pa so nato znova povsem zagospodarili na parketu in do konca zmajem niso več ponudili priložnost, da bi se jim približali in ogrozili zmago.

»Strasbourg je zaradi nizke postave za nas zelo netipična ekipa. Imamo premalo izkušenj in verjetno tudi znanja, da bi se lahko taki ekipi bolje prilagodili med tekmo, vseeno pa bi morali odigrati pametneje. Predvsem v prvem polčasu smo imeli težave z njihovim skokom v napadu, grešili smo proste mete… Povsod je nekaj zmanjkalo,« je poraz pokomentiral trener Olimpije Zoran Martić, kapetan Mirza Begić, ki je po prvi četrtini zaradi bolečin v hrbtu moral kratkotrajno v slačilnico, kjer je prejel hitro masažo, pa je dodal: »Enostavno smo padli v njihov ritem počasne igre, kar so si pri Strasbourgu želeli. Mi smo se mučili za vsako točko, oni pa so zaradi naših napak z lahkoto prihajali do košev. Tokrat koncentracija in agresivnost nista bili na želeni ravni in to moramo v prihodnje popraviti.«