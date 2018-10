Proračun v višini 700.000 evrov naj bi zadoščal, da serijski slovenski odbojkarski prvaki tudi v prihajajoči sezoni ohranijo primat najboljšega kluba v državi. Kot je v zadnjih letih že običajno, so njihovi cilji naravnani visoko, saj želijo poleg ubranitve državne in pokalne lovorike v svoje vitrine vrniti tudi naslov v srednjeevropski ligi, ki je lani pripadel kamniškemu Calcitu. »Naš cilj je končna zmaga v vseh treh tekmovanjih. Kar koli drugega ne pride v poštev,« je neomajen predsednik ACH Volleyja Rasto Oderlap. Eden od razlogov za smele napovedi prvega moža kluba je bržkone tudi boljša finančna kondicija, saj je klub letos končno izplaval iz rdečih številk. »Dolgov ni več oziroma so sanirani do te mere, da ne predstavljajo nobenega bremena za tekočo sezono,« pojasnjuje Oderlap.

Da bo sezona za Ljubljančane še bolj naporna, bodo poskrbeli nastopi v ligi prvakov. Med 20 najboljših evropskih ekip so se uvrstili neposredno, v tekmovanju pa si želijo dostojno zastopati Slovenijo. »Glede na proračunske omejitve bo vsaka tekma poseben izziv in vsaka zmaga uspeh. Igralci in strokovno vodstvo bomo morali dokazati, da si mesto v tekmovanju zaslužimo in da bomo upravičeni do njega tudi v prihodnjih sezonah,« še pravi predsednik.

Če so na začetku lanske sezone kar polovico ekipe sestavljali novinci, je slika letos drugačna. V klubu so zadržali jedro moštva, saj je ostalo kar devet igralcev. V pokoj je odšel Andrej Flajs, Matej Mihajlović se je pridružil Posojilnici Dob, Dmitrij Babkov je okrepil Calcit, Jan Planinc pa Šoštanj. Novinca sta le dva, in sicer Kanadčan Jori Mantha in Jure Okroglič, moštvu pa se morda utegne pridružiti še Ukrajinec Tima Polujan, ki je na preizkušnji. »Za zdaj imamo le enajst igralcev, bomo pa ekipo zagotovo dopolnili še s kakšnim tujcem. Na domačem trgu za nas ni zanimivih igralcev, tudi reprezentanti že imajo svoje klube,« priznava športni direktor Aleš Jerala.

Še največjo spremembo tako predstavlja zamenjava na trenerskem mestu, kjer je Zorana Kedačiča nadomestil Andrej Urnaut, ki je lani vodil Salonit Anhovo. »Pri nas je že tradicija, da nihče ni trener več kot dve leti. Ko je bil trener Zoran Kedačič, je bilo nekaj spodrsljajev, menili pa smo tudi, da ekipa potrebuje spremembe. Te so lahko tudi kočljive, a treba je imeti pogum, saj so lahko gonilo napredka. Želimo dodati nov adrenalin, novo motivacijo, seveda je cilj vsega tega izboljšanje,« je kot glavi razlog za menjavo na trenerski klopi navedel športni direktor, ob tem pa priznal, da ga je močno zmotil predvsem neuspeh v srednjeevropski ligi.

Za odbojkarje ACH Volleyja se sezona sicer začenja v nedeljo, ko bodo v prvem krogu državnega prvenstva gostili prav nekdanji klub Andreja Urnauta Salonit iz Anhovega. Triglav Kranj bo gostil podprvaka Calcit Volley, Maribor se bo doma srečal s Panvito Pomgrad, Krka, ki si je v lanski sezoni zagotovila obstanek v prvoligaški konkurenci, se bo v uvodnem krogu tekmovanja pomerila s Črnučami, lani še drugoligaš Šoštanj Topolšica pa se bo prvič predstavil v gosteh pri Hočah.

Velja dodati, da so se pri Odbojkarski zvezi Slovenije odločili, da se klubi letos po rednem delu prvenstva med seboj ne bodo več merili v modri skupini, ampak se bodo neposredno uvrstili v četrtfinale oziroma v polfinale.

Prvi krog državnega prvenstva, sobota ob 17. uri: Maribor – Panvita Pomgrad, ob 18. uri: Triglav Kranj – Calcit Volley, ob 19. uri: Krka – Črnuče, nedelja ob 17. uri: ACH Volley – Anhovo, ob 19. uri: Hoče – Šoštanj.