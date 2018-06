Zoran Janković, župan Ljubljane: Vprašanje je, kaj bo po Mandariću

Ljubljanski klubi so bili v sezoni 2017/18 v moštvenih športih uspešni. To je razveselilo tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki velja za velikega športnega navdušenca in za človeka, ki pomaga športu v prestolnici. A če so po eni strani košarkarji in nogometaši Olimpije dosegli dobre rezultate, so se na drugi strani rokometašice Krima in rokometaši Slovana ukvarjali s finančnimi težavami. Slovani so celo izpadli iz prve lige, hkrati pa se zdi, da v Ljubljani zamira nekoč zelo popularen hokej na ledu. V pogovoru smo se dotaknili vseh večjih športnih kolektivov v Ljubljani, Janković pa je ocenil njihovo delovanje in prihodnost.