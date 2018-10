Ure so obstale in sonce je padlo z neba, je 11. oktobra 2008 dopoldne izjavil namestnik koroškega deželnega glavarja Gerhard Dörfler. Izjava ni bila brez precejšnjega kanca – nedvomno nezaželene – ironije: Volkswagnova prestižna limuzina, s katero se je v predmestju Celovca nekaj ur prej smrtno ponesrečil deželni glavar in dolgoletni vodja svobodnjakov Jörg Haider, je dobila ime po Phaetonu, neubogljivem sinu grškega boga sonca Heliosu, ki je očetu ukradel kočijo in z njo zdrvel v smrt. S to razliko seveda, da Haider ni bil sin, ampak oče, pač eden od očetov sodobnega zahodneg