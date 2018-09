Nujna reforma obveščevalno-varnostnih služb: Politika mora Sovo vzeti zares

Mnoštvo zakonov in uredb, pravilnikov in napotil, ki organom (pregona, varnosti, obveščevalne dejavnosti) nalagajo ravnanje s slovenskimi državljani na slovenskih tleh, je pač takšno, da se lahko Andrej Šiško in njemu podobni »borci« brez večjega strahu, da jih bo kdo vtaknil tja, kamor pravzaprav sodijo, zberejo v gozdu in tam glasno, jezno in celo oboroženo »politično« grešijo. Če tam ravno odkrito ne kršijo zakonov, jih policija lahko le od daleč in nemo opazuje. Pripadniki civilne oziroma vojaške obveščevalne službe pa gozdnega postroja ne smejo niti videti, če v skladu z veljavno zakonodajo nočejo kratiti temeljnih človekovih pravic gozdnih zborovalcev.