Okoli sto policistov je preiskalo več stanovanj in drugih poslopij na Saškem in Bavarskem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aretirani moški, ki so stari med 20 in 30 let, so obtoženi, da so skupaj z 31-letnim Christianom K. ustanovili skrajno desno teroristično organizacijo Revolution Chemnitz. Po navedbah tožilstva so načrtovali napade na migrante in druge ljudi, ki niso nemškega porekla.

Vsi so člani »huliganske, skinhead in neonacistične scene« na območju Chemnitza. Po lastnem prepričanju so vodilni člani skrajne desnice na Saškem, je še navedlo tožilstvo.

Christiana K. so sicer sredi septembra aretirali zaradi kršenja javnega miru in je trenutno v preiskovalnem priporu.

V Chemnitzu so konec avgusta in v začetku septembra potekali protesti skrajne desnice proti tujcem, potem ko je bil tam zaboden 35-letni nemški državljan kubanskega rodu. Dejanja so osumljeni trije prosilci za azil. Na nasilnih protestih so se skrajni desničarji spopadli z njihovimi nasprotniki, ki so prav tako protestirali.