Izjemno priljubljena sladica je postal v 18. stoletju, ko se je iz avstro-ogrskega cesarstva razširil najprej po vsej Evropi, nato pa še čez lužo in naprej. Pripravljajo ga tako rekoč po vsem zahodnem svetu in skoraj vsaka dežela ima zanj svoje ime, ampak njegovo izvorno ime štrudelj razumejo povsod. Spada med avstrijske narodne jedi, najstarejši ohranjeni recept zanj je napisan na roke, in sicer v letu 1696! Še vedno ga kot dokument posebnega pomena hranijo v mestni knjižnici na Dunaju (Wiener Stadtbibliothek). Zato se na Dunaj vsaj enkrat v svoji gurmanski karieri odpravi vsak resnejši štrudljeljubec na tem svetu, in to v Schönbrunn, na dvor, ki ni nič drugega kot ogromna počitniška hiška s še večjim posestvom, labirinti, sprehajališči, živalskim vrtom … Tja je na oddih nekoč odhajala avstrijska cesarska družina. K takšnemu oddihu so seveda sodila neslutena vsakovrstna razvajanja, tudi kulinarična. In kadar Marija Terezija in pozneje Franc Jožef s svojima družinama za poobedek nista jedla ravno sladkega praženca z rozinami, sta slednje zobala v slastnem jabolčnem zavitku, ki so ga pripravljali v schönbrunnski dvorni pekarni. Recepta, ki poleg naribanih vsebuje tudi na lističe narezana jabolka, od tistih časov menda niso prav nič spremenili, prav nesramno dober jabolčni zavitek pa še dandanes pred očmi obiskovalcev graščine pečejo v isti, a seveda prenovljeni pekarni (od tam tudi fotografija izvirnega primerka te slaščice). Originalni recept, ki vam ga tokrat ponujamo v kuhinjsko obravnavo, menda predvideva količine, ki jih je veliki in dobesedno širokogrudni cesarici uspelo sami pospraviti v enem dnevu! Vam to ne bo uspelo, a zagotavljamo vam, da bo rok trajanja imenitne sladice ob pomoči še enega jedca sila skopo odmerjen. Zlasti če boste zraven ponudili še dobro kavo, čaj ali kakav. Ali pač vinski ali jabolčni mošt, ker je ravno sezona …

Dvorni štrudelj po dunajsko Za testo 250 g gladke bele moke, 2 g soli, eno jajce (50 g), 1 dl mlačne vode, dve žlici olja. Za nadev še 100 g drobtin, 140 g sladkorja, 170 g rozin, 50 g masla, žlico limonovega soka, 1100 g olupljenih kislih jabolk, šilce ruma, 10 g cimeta. Vse sestavine za testo zmešamo v gladko, mehko testo in ga mesimo tako dolgo, da se neha prijemati rok in pulta. Oblikujemo ga v kroglo, naoljimo, zavijemo v prozorno folijo in pustimo počivati pol ure. Medtem pripravimo nadev tako, da polovico jabolk naribamo, polovico pa narežemo na tenke rezine. Oboje zmešamo skupaj in z rokami nekoliko zmečkamo. Pustimo 20 minut, da masa nekoliko porjavi. Maslo segrejemo v ponvi in dodamo drobtine, da dobijo zlatorjav lesk. Dodamo jih jabolčni masi. Dodamo preostale sestavine za nadev in dobro zmešamo. Spočito testo položimo na pomokan prt in razvaljamo v pravokotnik. Z rokami ga razvlečemo čim bolj na tanko (v izvirni različici tako, da se da skozenj brati časopis!). Položimo ga na prt. Maso v obliki enakomernega grebena naložimo ob daljši rob testa (ne razporedimo je po vsej površini!) in s pomočjo prta, ki ga dvignemo, štrudelj enostavno lepo zavijemo. Morebitno odvečno testo porežemo. Zavitek previdno preložimo v pekač, premazan z maslom, in ga pri 190 stopinjah Celzija pečemo tako dolgo, da ne postane zlatorjave barve (ne preveč!). Takoj ko pečen zavitek vzamemo iz pečice, ga rahlo natremo z maslom. Ko se nekoliko ohladi, ga lahko tik pred postrežbo posujemo s sladkorjem v prahu.