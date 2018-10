Velika porketa

Sestavine

Potrebujemo 6 kilogramov ne premastne kakovostne svinjske potrebušine v enem kosu brez kosti in skupaj s kožo, 2 jedilni žlici celih zrn popra, 3 jedilne žlice celih semen koromača (dobimo v trgovinah z začimbami), 1 jedilno žlico zdrobljene sušene rdeče paprike, 3 jedilne žlice drobno sesekljanih svežih listov rožmarina, žajblja oziroma timijana, 12 strokov česna, morsko sol, 2 čajni žlički pecilnega praška.

priprava

Meso položimo na pult s kožo navzdol. Z zelo ostrim nožem napravimo diagonalne vzporedne zareze (približno tri centimetre narazen) po vsej površini mesa (kožo pustimo nezarezano). Nato napravimo zareze še pravokotno na prvotne, da nastanejo zareze v obliki mreže. Poprova zrna in koromačeva semena vsujemo v suho ponev in na srednji vročini rahlo popražimo, da zadišijo (2 minuti). Nato jih grobo zdrobimo v možnarju ali mlinčku. Meso precej izdatno nasolimo in enakomerno posujemo z zdrobljenimi semeni, zdrobljeno papriko, sesekljanimi selišči in drobno naribanim česnom. Z rokami vso mešanico vtremo globoko v vse zareze. Meso tesno zvijemo v rulado in pritisnemo ob pult z odprtim robom navzdol. Narežemo kakšnih 15 konopljinih vrvic, dovolj dolgih, da lahko z njimi v enakomernih presledkih (največ 3 cm) povežemo porketo. Razporedimo jih po pultu in nanje položimo porketo z odprtim robom navzdol. Vrvice tesno zavežemo, začnemo od obeh koncev proti sredini. Zmešamo dve žlici soli s pecilnim praškom in mešanico vtremo v celotno zunanjo površino (kožo). Porketo tesno zavijemo v plastično folijo (nikar v aluminijevo!) in jo damo počivat v hladilnik vsaj čez noč, še bolje pa za 24 in največ 36 ur. Pečico segrejemo na 150 stopinj Celzija. Porketo položimo v globoki pekač in porinemo v pečico ter pečemo tako dolgo, da središčna temperatura preseže 70 stopinj Celzija, kar se zgodi v približno dveh urah. Vsake pol ure porketo prelijemo z maščobo oziroma tekočino, ki se nabere v pekaču. Pečemo tako dolgo, da nož ali špilo z lahkoto zabodemo skozi kožo, še približno nadaljnji dve uri. Nato temperaturo zvišamo na 260 °C in pečemo, da koža postane hrustljava in malo mehurjasta, torej še 20–30 minut. Pazimo, da se nam maščoba v pekaču ne zasmodi, zato po potrebi prilijemo majhno količino vode (porketa ne sme plavati!). Pečeno nujno pokrijemo in pustimo počivati 15 minut. Šele nato narežemo na približno 3 centimetre debele rezine in postrežemo, denimo s pečenim krompirjem, ki ga zabelimo s pečenkinim sokom.