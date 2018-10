Celjani so v Szegedu nastopili brez poškodovanih Domna Makuca in Josipa Šarca, zato je imel trener Tomaž Ocvirk na voljo samo 14 igralcev. Njegova ekipa si je hitro priigrala visok zaostanek (2:7, 4:10, 5:12), v 24. minuti je bilo prvič že minus devet (7:16). Tudi številne menjave niso ustavile ofenzive Picka, pri katerem je Hrvat Marin Šego že v prvem polčasu zbral devet obramb. V drugem polčasu je domači trener Juan Carlos Pastor precej premešal zasedbo in po vodstvu Madžarov z 22:13 v 40. minuti so pivovarji zaslutili svojo priložnost.

V štirih minutah so naredili delni izid 5:0, a njihov nalet sta ustavili tudi poškodbi Jake Malusa (zvin gležnja) in Roka Ovnička (težave z ramo). Še dobre tri minute pred koncem so imeli v rokah znosen poraz (24:29), a je Pick do zadnjega znaka sirene dosegel štiri gole zapored, gostje pa nobenega. Po dveh zmagah na dveh tekmah (Flensburg, Gorenje) je moral novopečeni celjski trener Tomaž Ocvirk prvič podpisati kapitulacijo. »Škoda za zadnje minute, ko smo pokvarili dober vtis iz drugega polčasa. Težko je igrati proti takšnim visokim in močnim igralcem. Ko smo igrali hitro s pretekanji, smo prihajali do lepih priložnosti, a bili v njih premalo natančni, nezbrani. Po nepotrebnem smo prehitro izgubljali žoge in dobivali lahke gole. V drugem delu smo strnili vrste in se približali Picku, žal pa v zadnjih minutah spet naredili preveč napak.«

Skupina B, 4. krog: Paris St. Germain – Nantes 35:34 (19:16), Flensburg – Motor Zaporožje 31:24 (13:11), Skjern – Zagreb 31:31 (14:14), Pick Szeged – Celje Pivovarna Laško 33:24 (18:8).

Krim dobil krepko zaušnico Rokometašice Krima so že v uvodnem krogu letošnje lige prvakinj dobile krepko zaušnico, kajti aktualni evropski prvak Györ (v zadnjih šestih sezonah je bil štirikrat najboljši v Evropi) jih je povozil s 16 goli razlike. Ekipa Gaborja Danyja, novega trenerja Madžark, je pred več kot 5000 gledalci že sredi prvega polčasa vodila z 12:5. V igri mačke z mišjo je imel Györ na koncu kar 76-odstotno uspešnost pri strelih na gol, Krim pa le polovično. Ker je Györ za razred ali dva boljši od Krima, trener Uroš Bregar po porazu ni bil preveč razočaran. »Györ ima za glavnega sponzorja nemškega proizvajalca avtomobilov in tako se tudi obnaša na igrišču – kot odlično delujoč nemški motor. Igra odlično, mi pa smo šibkejši kot v prejšnji sezoni. Vedno se rad vračam v to dvorano, kjer igrajo najboljše rokometašice sveta in ni lahko biti na nasprotni strani. Mi bomo svoje priložnosti za napredovanje v drugi del iskali proti Thüringerju in Podravki,« pravi Uroš Bregar, ki ga letošnja domača evropska premiera čaka v soboto ob 19. uri, ko bo v Ljubljani gostoval nemški Thüringer. Skupina C, 1. krog: Thüringer – Podravka Vegeta 26:28 (11:12), Györ – Krim Mercator 39:23 (18:9). V drugem krogu evropskega pokala EHF za moške sta bila na domačem igrišču uspešna oba slovenska kluba. Ribnica je premagala islandski Selfoss s 30:27 (17:11), Gorenje pa poljsko ekipo Gwardia Opole s 26:22 (12:9).

Liga prvakov, skupina B 1. Paris SG 4 4 0 0 135:105 8 2. Pick Szeged 4 4 0 0 119:106 8 3. Skjern 4 2 1 1 122:125 5 4. Flensburg 4 2 0 2 114:109 4 5. Zagreb 4 1 1 2 106:116 3 6. Nantes 4 1 0 3 128:126 2 7. Celje PL 4 1 0 3 94:113 2 8. Zaporožje 4 0 0 4 117:135 0

Pick – Celje PL 33:24 (18:8) Športna dvorana Szeged, gledalcev: 3000, sodnika: I. in A. Covalciuk (oba Moldavija). Pick Szeged: Šego (9 obramb), Alilović (6 obramb), Maqueda 5, Källman 4, Bodo 1, Sigurmannsson 3 (3), Canellas 4, Heningman, Balogh 3, Blažević, Gaber, Šoštarič 4, Banhidi 5, Kasparek 2, Bombač, Žitnikov 2. Celje Pivovarna Laško: Panjtar (8 obramb), Ferlin (2 obrambi), Vujović 2, Jurečič 2, Malus 5, Razgor 3 (2), Ovniček 5 (1), Marguč, Grošelj, Nenadić, Kodrin 2, Horžen, Anić 3, Bećiri 2. Sedemmetrovke: Pick 3 (3), Celje PL 4 (3). Izključitve: Pick 12 minut, Celje PL 8 minut. Igralec tekme: Bence Banhidi (Pick Szeged).

Györ – Krim 39:23 (18:9) Arena Györ, gledalcev: 5200, sodnici: M. in V. Sa (obe Portugalska). Györ: Fodor 1, Leynaud, Oftedal 5, Kellermann, Amorim 7, Kristiansen 2, Groot 6, Knedlikova 2, Görbicz 3, Bodi 1, Kürthi 1, Puhalak, Brattset 5, Kiss, Hansen 6, Grimsboe. Krim Mercator: Ristovska 1, Krsnik, Barič 2, Beganović 1, Stanko 4, Marinček 1, Zulić 2, Ljepoja, Vojnovič, Tsakalou 3, Vučko, Žabjek, Amon, Perederij 3, Mavsar 5, Koren 1. Sedemmetrovke: Györ 5 (5), Krim Mercator 5 (4). Izključitve: Györ 6 minut, Krim Mercator 6 minut. Igralka tekme: Stine Oftedal (Györ).

Ribnica – Selfoss 30:27 (17:11) Športni center Ribnica, gledalcev: 500, sodnika: Budzak in Zahradnik (oba Slovaška). Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 5, Horvat, Vujačić 7, Glavan, Žagar 1, Knavs 2, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan 4, Kovačič 7, Pucelj 1, Tomšič, M. Nosan, Setnikar 1, Košmrlj. Selfoss: Hlynsson, Kiepulski 1, Grimsson 2, Halldorsson, Ingvarsson, Sigurdsson, Jonsson 5, Palsson, Steinthorsson 6, Ingolfsson 2, Omarsson 4, Sverisson 4, Thrastarsson 3, Egan. Sedemmetrovke: Riko Ribnica 1 (0), Selfoss 5 (4). Izključitve: Riko Ribnica 4 minute, Selfoss 10 minut. Igralec tekme: David Kovačič (Riko Ribnica).