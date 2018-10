Celjani so tik pred gostovanjem v klubu s štirimi Slovenci (Matej Gaber, Mario Šoštarič, Dean Bombač, Nik Henigman) v mestu Szeged, ki je najbolj znano po suhomesnatih izdelkih generalnega pokrovitelja kluba, dobili okrepitev. V mesto ob Savinji namreč prihaja 30-letni Francoz, reprezentant in levi zunanji igralec William Accambray, ki je trenutno član madžarskega Veszprema, za Celjane pa bo kot posojeni rokometaš igral do konca letošnje sezone. Pravico nastopa bo imel v vseh tekmovanjih, po ureditvi vseh papirjev pa naj bi v ligi prvakov debitiral 4. novembra v Zlatorogu proti ukrajinskemu Motorju iz Zaporožja.

Orjak na šestmetrski črti Pick Szeged pod vodstvom španskega trenerja Juana Carlosa Pastorja (v klubu opravlja tudi vlogo športnega direktorja) si v skupini B v ligi prvakov deli prvo mesto s PSG z maksimalnimi šestimi točkami, a po treh zmagah ima ekipa s 15 tujci – štirje Slovenci, po trije Hrvati in Španci, po en Čeh, Islandec, Šved, Srb in Rus – razliko v golih le plus štiri: doma so premagali Nantes za dva (30:28), v gosteh le za enega Zagreb (24:23) in Zaporožje (32:31). Novi celjski trener Tomaž Ocvirk je po dveh skalpih na dveh pomembnih tekmah (Flensburg, Gorenje) uspešno izpeljal »šok terapijo« po odhodu Branka Tamšeta, pred obračunom z Madžari (poleg Domna Makuca ne bo mogel računati še na poškodovanega Josipa Šarca) pa pravi: »Že v minuli sezoni zelo močna madžarska ekipa se je še dodatno okrepila. Njena najboljša strelca sta najvišja igralca, levi zunanji Bodo in krožni igralec Banhidi. Igra v veliki meri sloni na podajah na krožnega napadalca, ki ima 207 centimetrov in 126 kilogramov, zato ga je težko ustaviti. Poraja se vprašanje, kako zaigrati proti njim: jim pustiti strele od daleč in zapirati črto ali pa ravno obratno. Imajo širino, ki jim omogoča raznoliko igro, kreacija igre pa se vrti okoli Bombača.« Ligo prvakinj igralke Krima začenjajo pri aktualnem evropskem prvaku Györu, kar je že njihov tretji zaporedni obračun v zadnjih treh sezonah. V prejšnjih dveh so Madžarke doma dvakrat povozile krimovke: v sezoni 2016/17 s 17 goli razlike (39:22), v minuli za devet (34:25). V Krimovem taboru se ubadajo s poškodbami, a naj bi bile vse igralke (z izjemo vratarke Amre Pandžić) nared: Tamara Mavsar bo zaigrala z zaščitno masko zaradi zlomljenega nosu na reprezentančni tekmi proti Srbiji, Miša Marinček Ribežl bo nastopila kljub težavam s tetivo, Alja Koren pa se vrača po bolezni.