Slovensko obarvana madžarska ekipa – njene barve zastopajo Dean Bombač, Matej Gaber, Mario Šoštarič in Nik Henigman, v minuli sezoni pa je tam igral tudi Staš Skube – je absolutni favorit tega dvoboja. Na dosedanjih treh tekmah je zabeležila same zmage (Zagreb, Nantes in Motor Zaporožje), medtem ko je celjska ekipa pred senzacionalno zmago nad Flensburgom bila brez moči v dvobojih z danskim Skjernom in francoskim PSG.

»Ekipa iz Szegeda je močna, najboljša strelca pa sta njena najvišja igralca – levi zunanji Richard Bodo in krožni igralec Bence Banhidi. Igra v veliki meri sloni prav na podajah na krožnega napadalca, saj Banhidi meri 207 cm in ima 126 kg, kar pomeni, da ga je zelo težko zaustaviti,« je pred odhodom k vzhodnim sosedom dejal trener Tomaž Ocvirk, ki ima po zamenjavi Branka Tamšeta 100-odstotni izkupiček in je pred nadaljevanjem sezone dobil pomembno okrepitev. Iz Veszprema je na posojo prišel 30-letni Francoz William Accambray.