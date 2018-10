Ljubljančanke in dvakratne evropske prvakinje so se na Madžarsko odpravile brez velikih utvar o morebitni zmagi. Branilke naslova in štirikratne evropske prvakinje so v tem trenutku za Krim na nedosegljivi ravni, kar glede na vsaj petkrat višji proračun ni nič presenetljivega. Györ tako ostaja neporažen v bojih s Krimom v ligi prvakinj.

Krimovke so tako sezono lige prvakinj začele s kar nekako pričakovanim porazom, že v soboto pa jih čaka nov, pomembnejši izziv, doma bodo gostile Thüringer, ob Podravki ekipo, s katero se bodo borile za eno od prvih treh mest, ki vodijo v drugi del tekmovanja.

Madžarke so že v uvodnih minutah pokazale, da kakšnega presenečenja ali še bolje senzacije ne bodo dopustile. Res je, da so bile izbranke Uroša Bregarja tiste, ki so povedle z 1:0, a kot se je izkazalo, je bilo to tudi zadnje vodstvo Krima na tekmi.

Favorizirane domačinke so pred polnimi tribunami kmalu prišle na pravo delovno temperaturo in iz minute v minuto večale prednost, ki je s 5:3 v sedmi minuti narasla na 12:5 v 18. minuti. Trener gostij je poskusil tudi z minuto odmora igralke spomniti na dogovore pred tekmo, a tudi to ni zaleglo ob nesporni kakovosti sanjske ekipe, kar zadeva ženski klubski rokomet.

Györ je še naprej trdno držal vajeti igre v svojih rokah in polčas dobil za devet golov, potem ko mu je v zadnjih minutah uspel še niz treh zaporednih golov, ki ga je končala Anita Görbicz. V uvodu drugega polčasa se je nadaljevalo v podobnem slogu, Eduarda Amorim je v 33. minuti namreč zadela že za 21:10.

Zmagovalec je bil tako odločen, preostanek tekme pa zgolj formalnost. V 40. minuti je prednost narasla na 25:13, v 46. je bilo že 30:15, v 50. pa 33:17. Takšna je bila tudi največja prednost Madžark na tekmi.

Pri domačinkah je bil najboljša strelka Amorimova s sedmimi zadetki, pri Krimu pa Tamara Mavsar s petimi.