Tudi v Nepalu, kjer imajo krave poseben status, te živali včasih ostanejo zapuščene. Ko se postarajo in ne dajejo več mleka, jih nekateri lastniki zavržejo. Same in izgubljene krave nato tavajo po ulicah Katmanduja in hirajo brez hrane in vode.

Za rahločutnega R. B. Neupana je bilo opazovanje nemočnih in zapuščenih krav preveč boleče, zato se je njihovega reševanja lotil na lastno pest. Vzpostavil je zasilno zavetišče, kamor nastani rešene krave. Ker si tovornjaka za prevoz živine ne more privoščiti, krave transportira kar na svojem motorju. Kako je videti nenavaden prevoz, si lahko ogledate v spodnjem posnetku.

O zaščitniku krav ni veliko znanega. Tuji mediji poročajo, da ima R. R. Neupane v svojem zavetišču kar 166 krav. Možakar, ki, kot pravi, včasih izpusti lasten obrok, da lahko hrani krave, je lokalne oblasti že večkrat opozarjal na težavo. Trud rešitelja krav, ki zagotavlja, da ga to delo osrečuje, so opazili tudi njegovi sokrajani, ki improvizirano zavetišče oskrbujejo s hrano in priboljški za krave.

Krava je v Nepalu, kjer je več kot tri četrtine prebivalcev hindujcev, sveta žival in nacionalni simbol države. Neupane upa, da bo vlada v kratkem kravam namenila več pozornosti. Dotlej pa bo za njihovo dobrobit še naprej skrbel sam.