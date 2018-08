Med lovljenjem ukradenega vozila, v katerem sta bili dve osebi, je območje Sanforda preletaval tudi helikopter. S slednjega je tudi posnetek, ki prikazuje, kako se je čreda približno dvajsetih krav pognala za bežečo žensko vse do ograde pašnika, kjer so jo pričakali policisti in ji nataknili lisice.

Zgodba se je začela v nedeljo pozno zvečer, ko je policijska patrulja naletela na ukradeno vozilo, katerega voznik je ignoriral znake policistov in vozil dalje. Policisti so se pognali za avtomobilom, ki ni prišel daleč – kmalu je namreč pristal v obcestnem jarku, iz njega pa sta se vsak v svojo smer v beg pognala moški in ženska. Za žensko je bil beg nadvse nenavadno doživetje. Namesto policistov se je namreč za njo pognala čreda krav.