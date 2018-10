Schumerjeva je na svojem twitterju objavila fotografijo tik pred aretacijo, ob kateri je zapisala: »Zdi se mi, da nas bodo aretirali. Pojavil se je tudi posnetek, v katerem je policist dejansko aretiral Schumerjevo. Toda policisti so protestnikom namesto lisic dajali na zapestja zapestnice različnih barv, odvisno od prekrška, ki so ga storili. Amy Schumer je dobila rožnato zapestnico, kar pomeni, da je v javnosti pila alkohol. Komedijantka pa nadaljuje boj proti potencialnemu vrhovnemu sodniku, osumljenemu spolnega nadlegovanja.

Le dan po aretaciji je na twitterju objavila poziv državljanom, naj senatorjem, ki bodo glasovali o imenovanju sodnika, pošljejo pozive, naj ga ne podprejo. Med četrtkovimi protestniki sta bili tudi Lena Dunham in Whoopi Goldberg. Dunhamova je na twitterju zapisala, da je v Washingtonu na protestih srečala »mnogo ljubih žensk«. Zvezdnice, ki se niso udeležile protesta, so posnele video, v katerem apelirajo na senatorje. Med igralkami, ki so sodelovale, so Julianne Moore, Eva Longoria, America Ferrera in Marisa Tomei. V posnetku se zahvaljujejo Christine Blasey Ford, da je zmogla toliko poguma, da je v senatu pričala o spolnem napadu.