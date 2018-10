Nacionalni simboli so nazaj na svojih običajnih pozicijah – poleg predsednika Boruta Pahorja, ki se je z medijsko odmevnega izleta v ZDA že vrnil v predsedniško palačo, so na njegovo mesto dostavili še restavrirani Aljažev stolp. Slovenska vojska, ki je posodobljeni stolpič s helikopterjem varno pripeljala nazaj na vrh Triglava, je imela tačas manj sreče v Nemčiji, saj so jim s tovornega vozila zmikavti ukradli nekaj tisoč kosov streliva. Medtem ko obrambni sektor pestijo izgube, so bili zadnji dnevi bolj naklonjeni kulturnikom. Dobili smo nov glasbeno-dokumentarni film o pankerju Peru Lovšinu, ki nosi naslov Ti lahko in so ga prejšnji teden premierno predvajali v ljubljanskem Kinu Šiška. Film orisuje Lovšinovih štirideset let na sceni – od uporniškega anarhizma v sedemdesetih do koncerta v Cankarjevem domu in nastopov na rojstnodnevnih zabavah oziroma preživljanja prostega časa v naravi. Pevca so na premiero prišli pozdravit kolegi, kot so sociolog Gregor Tomc, filozof Peter Mlakar, Oriana Girotto in članice ženske heavy metal zasedbe Hellcats, med obiskovalci pa je bilo opaziti celo zakonca Milana M. Cvikla in Jerco Legan Cvikl.

Pestro je tudi na literarnem področju, saj smo dobili »prvi slovenski ljubezensko-erotični kriminalni roman z latino pridihom«. Knjigo z naslovom Nemirni srci je v šestnajstih letih spisala v Avstriji živeča avtorica Alicia Pehljan , ki je trenutno na porodniškem dopustu. Novinarjem in zainteresirani javnosti je knjigo predstavila v Austria Trend Hotelu na Dunajski cesti. Pravi, da gre za lahkotno ljubezensko zgodbo z »elementi erotičnega ter subtilnimi enigmatičnimi elementi kriminalnega romana«, vanjo pa so vpete še aktualne teme, med drugim »ugrabitve otrok, kriminalne dejavnosti družb, zdravljenje s konopljo in homeopatijo«. Skratka, pravi avtorica, klasična zgodba o poželenju, združitvi in ljubezni, za katero smo v sodobnem svetu po krivici prepričani, da je doma samo še v pravljicah. Predstavitev je popestrila še modna revija tekmovalk lepotnega izbora World Top Model Slovenija.

Svojo ljubezensko zgodbo v aktualnih izdajah rumenega tiska medtem predstavlja pevka in voditeljica narodno-zabavne oddaje Slovenski pozdrav Darja Gajšek , ki se je prejšnji teden poročila s svojim partnerjem Alenom Jankovićem , kondicijskim trenerjem, s katerim jo je pred nekaj leti seznanil sovoditelj Blaž Švab . Poroke kljub vsemu niso več v modi, ugotavlja dvainosemdesetletni ljubljanski zlatar Tomislav Loboda v intervjuju za revijo OnaPlus. V zadnjih letih namreč zaznava velik upad prodaje poročnih prstanov, zlatarskemu poslu pa gre tudi na splošno slabo, saj imajo ljudje vse manj denarja. Ne pomaga niti večja koncentracija turistov. »S turisti nismo nikoli delali. Ta pravi so v Parizu, k nam pa pridejo takšni, ki nimajo niti za kavo,« ocenjuje obiskovalce slovenske prestolnice. Včasih so nakit veliko kupovali Rusi, a zdaj jih že nekaj let ni več, dodaja. Na srečo poročne prstane redno naroča vsaj zase, saj je trenutno poročen že šestič. S prvo ženo je bil eno leto, z drugo dve, s tretjo petindvajset, s četrto dvajset, s peto pol leta, s trenutno (sicer najboljšo prijateljico pete) pa je skupaj že sedmo leto. Aktualna soproga je od njega mlajša devetinštirideset let, a Loboda zavrača pogoste očitke, da so ženske z njim zaradi denarja. »Saj ga nimam, davkarija vse pobere!« se jezi in dodaja, da je kljub letom erotično živahen, saj je bil nekoč vendarle tudi športnik.

Plestenjaka imajo rade živali, Tovšakovo oklofutala prodajalka

Bolj živahno ljubezensko življenje, kot ga je bila vajena doslej, se menda obeta poslanki Levice Violeti Tomić. Tako vsaj piše v njeni astrološki karti, ki so jo pripravili za bralce reviji Suzy in jo s pomočjo natančnih astroloških kazalcev opredelili kot moderno, napredno, veliko revolucionarko in borko za pravičnejši svet. Zvezdne konstelacije so predvidoma manj ugodne za Hildo Tovšak, katere usoda bega novinarke revije Zarja. Zdaj že svobodno Tovšakovo so opazili med okopavanjem vrtičkov v Šentilju. Resda je bila videti srečna in svobodna, sprašujejo pa se, ali ji bodo poleg države lahko odpustili tudi ljudje, saj trenutno nima vstopa niti v lokalno cerkev niti v market, kjer jo je prodajalka pred časom celo oklofutala.

Serija izzivov, ki jih ima z ženskami in svetom na splošno Jan Plestenjak, se ta teden nadaljuje v reviji Nova. Glasbenik, ki v zadnjem obdobju rad hrepeni po izgubljeni patriarhalni idili, kjer je moški steber družine, ženska pa skrbi za dom, je ponovno prispeval izjavo, s katero bo razburil liberalne intelektualce. »Če ženska plača večerjo, je to tako, kot če bi sam naokrog poplesaval z baletnimi copati,« je med drugim razmišljal v intervjuju, kjer smo se še naučili, da ga izleti v tujino ne zanimajo več, saj so »potovanja kot črtica kokaina«, torej le hipna potešitev brez prave vrednosti. Povedal je še, da ga imajo živali zelo rade in da je kljub javnemu vtisu pravzaprav pretežno neobremenjen s svojim videzom. »Vsak na Metelkovi se bolj ukvarja s tem, kje so njegovi dredi, kako ima strgane hlače in kakšno sporočilo ima na majici. Precej več časa posvečajo videzu kot pa jaz,« se je primerjal z obiskovalci mladinskega središča alternativnih zabav v prestolnici.