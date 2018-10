Igralka, manekenka in producentka na Kitajskem uživa status superzvezde, z vlogo v hollywoodski uspešnici Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti pa je okusila tudi mednarodno slavo.

Ko so se pred meseci v javnosti pojavile obtožbe, da je utajila davke, je izginila iz javnosti, njeni do takrat zelo dejavni računi na družbenih omrežjih pa so utihnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njeno nenadno izginotje z zaslonov in reklamnih panojev po državi je sprožilo govorice, da so jo oblasti zaprle v okviru kampanje, s katero so se spravile na »ekscese« v filmski in televizijski industriji.

Kitajska davčna uprava je danes odstrla vsaj delček skrivnosti z razkritjem, da so Fan Bingbing in podjetja pod njenim nadzorom utajila za več sto milijonov juanov davkov.

Kot je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua, bo morala igralka plačati 883 milijonov juanov neplačanih davkov in kazni. Če bo znesek poravnala do datuma, ki ga je določila davčna uprava, se bo izognila kazenskemu pregonu.