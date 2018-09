Dalajlama blagoslovil nerojenega otroka Richarda Gera

Richard Gere bo ponovno postal oče. Njegova 35-letna soproga Alejandra Silva je na instagramu objavila fotografijo dalajlame, ki se dotika njenega trebuha, s pripisom: »Nisva vam mogla povedati, preden sva povedala dalajlami. Poseben trenutek – blagoslov za najino dragocenost.« Za par bo to prvi skupni otrok, sicer pa ima 68-letni Richard Gere 18-letnega sina iz prejšnjega zakona s Carey Lowell, Alejandra pa ima iz prejšnjega zakona petletnega sina. Seveda ni treba poudarjati, da sta oba srečna starša predana budista. Skupaj sta tudi že odpotovala v Dharamshalo, indijsko rezidenco Dalajlame. Sicer se par pozna že od njenih otroških let, saj je bil Gere družinski prijatelj madridske družine Silva. Poročila sta se skrivaj na Gerovi posesti Cinco de Mayo aprila letos, na poroki pa so bili med gosti tudi tibetanski menihi. Sicer pa sta par že od leta 2015, ko se je Alejandra iz Evrope preselila v New York.