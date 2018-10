Najboljše kuharje na lestvici The Best Chef Awards so razglasili v ponedeljek na slavnostni podelitvi v Milanu.

Najboljši kuharski mojster na svetu je Španec z Michelinovo zvezdico Joan Roca, ki vodi restavracijo El celler de Can Roca v Gironi.

Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu na Dvorcu Zemono se je uvrstil med prvih sto kuharskih mojstrov na svetu, in sicer na 99. mesto. Uradno najboljša kuharska mojstrica na svetu leta 2017 Ana Roš iz kobariške Hiše Franko pa se je na lestvici The Best Chef Awards uvrstila na 264. mesto.

Izbor The Best Chef Awards poteka tako, da vsako leto na lestvico 300 najboljših kuharskih mojstrov kulinarični poznavalci dodajo 50 novih imen.

Na svetovni kulinarični zemljevid je Slovenijo prva postavila Ana Roš, potem ko ji je lani akademija The World's Best Restaurants podelila naziv uradno najboljše kuharice na svetu. Njena Hiša Franko se je letos prvič uvrstila na seznam 50 najboljših restavracij sveta, ki ga pripravlja britanska revija Restaurant. Hiša Franko se je uvrstila na 48. mesto seznama najboljših restavracij na svetu in bila edina restavracija v elitni petdeseterici, ki ji v kuhinji v celoti načeluje ženska.