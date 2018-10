»Smo izjemno zaskrbljeni zaradi teh resnih obtožb in bomo še naprej spremljali zadeve,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik podjetja Nike. Po podatkih ameriške gospodarske revije Forbes je Ronaldo ob košarkarjih LeBronu Jamesu in Michaelu Jordanu eden od samo treh športnikov na svetu z dosmrtno sponzorsko pogodbo z Nikom.

Odzvali so se tudi pri še enem sponzorju nogometaša, in sicer proizvajalcu računalniških iger EA Sports, kjer so ravno tako dejali, da so obtožbe skrb vzbujajoče in da bodo še naprej spremljali razvoj dogodkov. »Pričakujemo, da se športniki, ki jih postavimo na naslovnice naših produktov, obnašajo v skladu z vrednotami EA,« so sporočili iz podjetja.

Medtem so podporo Ronaldu, ki ostro zanika obtožbe, izrekli v njegovem klubu, torinskem Juventusu. »Ronaldo je v preteklih mesecih pokazal izjemno profesionalnost in predanost, ki jo v Juventusu izredno cenimo. Dogodki izpred skoraj desetih let ne spremenijo našega mnenja, ki ga delijo vsi, ki so kadar koli imeli stik s tem izjemnim šampionom,« je klub zapisal na Twitterju.

Ugled portugalskega superzvezdnika, enega najboljših in najbolje plačanih nogometašev vseh časov, je na hudi preizkušnji po napovedi lasvegaške policije, da je ponovno odprla primer, ki ga je proti njemu zaradi dogodkov leta 2009 v eni od hotelskih sob v Las Vegasu sprožila Kathryn Mayorga, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Mayorga trdi, da jo je Ronaldo takrat posilil, kar pa on ostro zanika in pravi, da je njegova vest čista, saj naj bi šlo za sporazumen spolni odnos. Čeprav je zdaj 34-letna Američanka pred leti s Portugalcem glede tega dogodka sklenila izvensodni dogovor, v katerem se je zavezala k molku, si je zdaj premislila.

Njeni odvetniki so na četrtkovi novinarski konferenci pojasnili, da se vse od domnevnega napada sooča z resnimi duševnimi posledicami. Zaradi tega se tudi ne namerava pojavljati v javnosti, je povedala odvetnica Leslie Stovall.

Ronaldo naj bi po besedah Stovallove zdaj imel 20 dni za uradni odziv na obtožbe. Dodala je še, da razmišljajo o javni objavi vseh dokumentov, povezanih s primerom, med drugim tudi policijskega in zdravniškega poročila iz leta 2009 ter dogovora o izvensodni preiskavi.

Preberite tudi: Ronaldo ima čisto vest pri domnevnem posilstvu