Cristiano Ronaldo se je že preselil v Italijo. Portugalski mediji pa poročajo, da bo prerezal prav vse vezi s Španijo. Kar niti ni nenavadno. Ko se je leta 2009 preselil iz Manchestra v Madrid, je v Veliki Britaniji prodal hišo v vrednosti 20 milijonov evrov. Kar je bil zelo dober posel, saj jo je kupil le za 4,5 milijona evrov. A ko v hiši živi Ronaldo, se ji očitno cena močno poviša. To naj bi veljalo tudi za njegovo madridsko hišo v ekskluzivnem predelu La Finca de Pozuelo de Alarcón. Ultramoderna vila je vsem njegovim oboževalcem dobro znana, saj je na svojem instagramu redno objavljal fotografije družinskega življenja v hiši. Ima sedem spalnic, notranji in zunanji bazen, veliko telovadnico, prostorno zelenico, visoko ograjo, izza katere je kričal na paparace, ko je domov prinesel prvega otroka Cristiana ml., ter seveda velikansko garažo za njegovo zbirko športnih avtomobilov. O ceni Ronaldove madridske hiše se še ugiba, ve pa se, da jo je kupil za 5,3 milijona evrov. Prežeta z njegovim vonjem bo zdaj gotovo vredna več.

Si je pa medtem že zagotovil novo bivališče v Torinu. Njegova nova vila ima več deset sob; od tega osem spalnic, kar je razumljivo, saj se je družina od njegovega nakupa madridske vile povečala za pet članov – za dekle in štiri otroke. Vila na Stradi San Vito Revigliasco na torinskih gričih ima tri nadstropja, velik notranji in zunanji bazen, njena posebnost pa je tudi to, da ima dva skrivna vhoda, da bi se družina lahko skrivaj izmuznila iz hiše. Za razliko od madridske moderne vile ima torinska veliko več italijanskega rustikalnega šarma. Ronaldo hiše naj ne bi kupil, temveč jo je najel: njena letna najemnina je 600.000 evrov. Toliko je pred Ronaldom plačal italijanski nogometaš Fabio Cannavaro, ki je živel v vili. Zanimivo je, da je v njej živel tudi Zinedine Zidane. Hiša pa se je zdela predraga irski skupini U2, ko so za dnevni najem posesti zahtevali 40.000 evrov. Za Ronalda naj bi hišo malce prenovili in modernizirali, predvsem pa bodo morali dodati najsodobnejšo telovadnico.