»Odločno zavračam obtožbe, ki letijo proti meni. Posilstvo je nagnusen zločin, ki je v nasprotju z vsem, kar jaz sem in v kar verjamem. Kljub želji, da si operem ime, pa ne želim biti del medijskega spektakla, ki ga ustvarjajo ljudje, ki se želijo samopromovirati. Moja vest je čista in povsem miren pričakujem izide te preiskave,« je v portugalskem in angleškem jeziku tvitnil nogometni superzvezdnik.

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations.