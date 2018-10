Medtem ko mu gre na nogometnih zelenicah vse kot po maslu, saj se pri 33 letih lahko med drugim pohvali s petkrat osvojeno ligo prvakov, tremi naslovi angleškega prvaka, dvema španskega, evropskim s Portugalsko in kar petimi zlatimi žogami, ki jih podeljujejo za najboljšega nogometaša leta, ima Cristiano Ronaldo nemalo problemov zunaj nogometnih zelenic. Potem ko se je pred časom s španskimi davčnimi oblastmi zaradi utaje davkov dogovoril za dve leti pogojne zaporne in 18,8 milijona evrov denarne kazni, je zdaj osumljen posilstva Američanke Kathryn Mayorga v Las Vegasu leta 2009.

Cristiano Ronaldo se je na tožbo, ki jo je danes 34-letna Kathryn Mayorga vložila prejšnji mesec, odzval na družbenem omrežju twitter, kjer je poudaril, da odločno zavrača kakršno koli vpletenost v domnevno posilstvo ter da je njegova vest povsem čista. Mayorgova trdi, da jo je Ronaldo leta 2009 posilil v Las Vegasu, nato pa skupini skrbno izbranih ljudi zadal nalogo oviranja kriminalne preiskave in manipulacije, po kateri je sprejela plačilo 375.000 dolarjev v zameno za njeno tišino. Po nekaj letih se je Mayorgova kljub sprejeti vsoti odločila, da želi stvari rešiti na sodišču, in je v ta namen kriminaliste v Nevadi zaprosila, da znova odprejo preiskavo proti portugalskemu zvezdniku.

Zahteva več kot 200.000 dolarjev

Ronaldo je v sporočilu na twitterju med drugim dejal, da je posilstvo nagnusen zločin, ki je v nasprotju z vsem, kar kot človek predstavlja in v kar verjame. »Čeprav sem odločen, da operem svoje ime, v zvezi s tem ne bom več dajal izjav, saj jih nemudoma izkoristijo ljudje, ki se želijo promovirati na račun mojega imena. S čisto vestjo bom tako mirno počakal na zaključek kakršne koli preiskave,« je zaključil Cristiano Ronaldo. Poleg posilstva obtožnica nogometaša Juventusa in ljudi, ki so bili z njim, bremeni še fizičnega napada, namernega povzročanja čustvene stiske, prisilnih dejanj in goljufije, zlorabe ranljive osebe, izsiljevanja in zarote, obrekovanja, zlorabe postopkov, kršenja pogodbe in malomarnosti, zaradi katere je prišlo do uhajanja podatkov o zaupni poravnavi. Mayorgova v tožbi zahteva tri vrste odškodnin ter posebno pomoč, vse skupaj v višini več kot 200.000 dolarjev, ob tem pa še obresti ter povrnitev odvetniških in sodnih stroškov.

Novico o vnovičnem odprtju preiskave je prejšnji teden objavil nemški časnik Der Spiegel, ki se je dokopal do ekskluzivnega intervjuja s Kathryn Mayorga, v katerem je ta pojasnila, da jo je k razkritju primera med drugim spodbudilo gibanje #MeToo (Jaz tudi, op. p.). Ronaldov odvetnik Christian Schertz Nemcem zdaj grozi s tožbo. »S člankom so resno kršili osebne pravice naše stranke Cristiana Ronalda,« je dogodke skopo komentiral Christian Schertz. Ronaldo se je na zapisano hitro odzval prek videa na družbenem omrežju instagram, kjer je dejal, da gre za lažne obtožbe in da se želijo ljudje na tak način le promovirati na račun njegovega imena, a da je na to že navajen, v življenju srečen ter da nihče tega ne more spremeniti. Nato pa je hitro ugotovil, da je stvar precej bolj resna.

Trenutna odvetnica Mayorgove Larissa Drohobyczer, ki ni sodelovala v pogajanjih z Ronaldovimi predstavniki leta 2009, je potrdila, da je njena stranka takrat dejansko sprejela ponujeno vsoto 375.000 dolarjev v zameno za tišino. Hkrati pa ni želela razkriti imena odvetnika, ki je overil pogodbo med Ronaldom in Mayorgovo. 34-letna Američanka se je po vložitvi obtožnice umaknila z oči javnosti, tako pa naj bi ostalo vse do epiloga. »Dajala ne bo nobenih izjav, saj je čustveno povsem izčrpana.«