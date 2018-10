Po prvih zbranih podatkih policije je moški vstopil v zlatarno na Miklošičevi cesti in se zanimal za nakup nakita. Ko je prodajalka odprla eno od vitrin, jo je popršil s solzivcem, iz vitrine pobral nakit in zbežal, so sporočili s policije. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode.

V Zlatarstvu Močnik ropa niso želeli komentirati. Napadena prodajalka je sicer včeraj zavrnila zdravniško pomoč.

Na policiji so izdali še opis storilca: star naj bi bil med 25 in 30 let, visok nekje med 170 in 175 centimetrov, srednje postave, v času ropa je bil oblečen v temno daljšo jakno, na glavi pa je nosil črno kapo s šiltom. Policija nadaljuje preiskavo.