V noči na sredo, okoli 3. ure zjutraj so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o ropu bencinskega servisa v Domžalah. Policisti so se na kraj dogodka odpravili z več patruljami, da bi izvedeli čim več podatkov o strojenem dogodku in storilca izsledili.

Po zbranih podatkih so policisti ugotovili, da je drzno tatvino izvedel 28-letni državljan BiH. 28-letnik je zamaskiran vstopil na bencinsko postajo in zahteval denar, grožnjo pa podkrepil z izvlečenim nožem in pištolo. Ena od uslužbenk mu je nato iz blagajne izročila denar, storilec pa je pobegnil iz kraja nesreče. Nobena oseba v dogodku ni bila poškodovana.

Policisti so po ogledu varnostnih kamer in pregledu okolice, okoli 4. ure izsledili vozilo znamke Kia, z voznikom, ki je ustrezal opisu storilca pa opravili razgovor. Kmalu so ugotovili, da gre za osumljenca storjenega ropa in 28-letniku odvzeli prostost. Pri osebi so namreč našli več predmetov (denar, nož, oblačila in imitacijo pištole), povezanih z ropom.