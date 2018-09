Informacijo o vlomu so policisti dobili v četrtek. Kriminalisti so ugotovili, da je do tatvine prišlo v obdobju od sredine julija do 20. septembra.

Tatovi so vstopili v mrtvašnico skozi neustrezno zavarovana vrata, so še zapisali na spletni strani policijske uprave s sedežem v Virovitici. Kot so dodali, tatove iščejo.