»Želijo se promovirati, tako da zlorabljajo moje ime. To je nekaj povsem normalnega,« se je portugalski napadalec, ki trenutno igra za torinski Juventus, mirno odzval na obtožbe, ki so se septembra razširile po svetovnem spletu.

Dokler so bile obtožbe stvar debate na forumih in rumenih spletnih portalov, se Ronaldo z njimi ni obremenjeval. Pravno pa je zadeve za zaščito svojega dobrega imena sprožil, ko je vročo zgodbo znova pograbil nemški Der Spiegel. Ronaldovi pravni zastopniki so napovedali, da bodo tožili revijo, ki je prvi od resnih medijev objavil zgodbo o domnevnem posilstvu.

Der Spiegel objavlja pričanje zdaj 34-letne Američanke Kathryn Mayorga, ki trdi, da jo je portugalski nogometni zvezdnik poleti 2009 posilil v hotelski sobi v Las Vegasu. Leto po dogodku naj bi skušala doseči izvensodno poravnavo, zvezdnik pa naj bi ji plačal 375.000 dolarjev za molk, da zgodbe ne bi poslala v javnost. Nemški časnik Der Spiegel trdi, da ima dokumente, ki potrjujejo besede Američanke.