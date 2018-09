Mayorga je v zadnji izdaji Der Spiegla prvič javno spregovorila o svojih obtožbah in povedala svojo stran zgodbe izpred devetih let. Trdi, da jo je danes 33-letni Cristiano Ronaldo, eden najboljših nogometašev sveta in najbolj znanih športnikov sploh, posilil analno. Pravi, da ni imel kondoma in da jo je pozneje vprašal, če jo je kaj bolelo. »Takrat je bil na kolenih. Rekel mi je, da je v 99 odstotkih časa dober fant, razen v tistem enem odstotku,« pravi 34-letnica.

Ronaldo obtožbe zanika Pri Der Spiglu trdijo, da imajo dostop do pisma, ki ga je Mayorga v mesecih po srečanju napisala Ronaldu in v katerem je predstavila svojo zgodbo in občutja. Zato so tudi prepričani, da se Ronaldo še ni odločil za tožbo. Ronaldo obtožbe zanika in pravi, da je do spolnega odnosa prišlo vzajemno. Trditve Mayorginega odvetnika pa potrjuje dokument, ki vsebuje Ronaldov opis dogodkov tiste noči. V tem dokumentu so med drugim zapisane naslednje Portugalčeve besede: »Rekla je ne in večkrat vse skupaj poskušala zaustaviti.«

Prejela je odškodnino Mayorga je po tisti noči obiskala tudi bolnišnico, kjer je opravila pregled in kjer so jo testirali za morebitne spolno prenosljive bolezni. Na mamino prigovarjanje je najela odvetnico, ki se je potem z Ronaldovim odvetnikom Osoriom de Castrom dogovorila za odškodnino 375.000 dolarjev, kar je bila v tistem času Ronaldova tedenska plača pri Realu. Leta 2009 je namreč prestopil iz Manchester Uniteda v Real Madrid. Prvotno je bila zahtevana višina odškodnine 950.000, a sta tako Ronaldo kot Osorio želela ta znesek zmanjšati. Obe strani, Ronalda je na mediaciji zastopal njegov odvetnik, sta morali podpisati poravnavo, ki je vsebovala 11 točk. Ena med njimi je Mayorgi prepovedovala, da bi še kdaj spregovorila o incidentu, obenem pa je morala opustiti vse obtožbe proti Ronaldu. Uničiti pa je morala tudi vse dokaze o domnevnem dogodku.