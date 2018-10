Pahor je pojasnil, da ostaja naklonjen ustanavljanju pokrajin, ne more pa zanikati svoje odgovornosti pri zastoju in napredku tega vprašanja, saj so ga obravnavali tudi pod njegovo vlado, a obupali, saj se je bilo treba soočiti s krizo in zapletenimi odnosi s Hrvaško.

»Če ima ta vlada toliko moči, volje in sposobnosti za dialog ter potrpežljivosti, da ga pripelje do konca, in če pridemo do razumnega fiskalno vzdržnega koncepta pokrajin, vidim to kot dodano vrednost našemu razvoju,« je dejal. Bi bilo pa po njegovem prepričanju napačno, če bi pokrajine ustanovili samo na podlagi ekonomskih računic. Ob tem je spomnil tudi, da vprašanje regij na začetku trči ob probleme, kot je denimo, kje bo regionalno središče.