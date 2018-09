Pahor zavrnil prošnjo za pomilostitev Cekute

Predsednik republike Borut Pahor je upošteval mnenje komisije za pomilostitve in zavrnil prošnjo za pomilostitev Jureta Cekute, ki je bil v zadevi Patria II obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora, poročata Delo in Slovenske novice. Cekuta prestaja v zaporu na Dobu štiri leta in štiri mesece zaporne kazni od začetka septembra.