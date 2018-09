Tisti edini, ki so v službi resnice, so že ugotovili: vladajoča levica želi prepovedati svobodo govora. Ta grozen stvor norcev hoče z naslovnic najbolj svetlih primerov žlahtnega novinarstva izgnati sovraštvo, paranojo, šovinizem in laži. Nevarnosti ne smemo podcenjevati. V trenutku, ko nima vsak bebec, idiot ali kreten več možnosti, da trosi svoje neumnosti, je konec demokracije. Če smo že izbrali demokracijo, potem nema pardona. Izbrali smo vse, kar ta prinaša. Svobodo govora brez omejitev. Brez zgražanj. Brez vrednostnih ocen. Izbrali smo živalski vrt, živalsko farmo in zver