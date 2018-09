Toda zdaj se je »slava« mladega Mahniča iztekla. V ZDA je namreč končno pripotoval sam kralj slovenskega instagrama, predsednik države Borut Pahor, in se – zahtevam primerno oblečen – udeležil slavnostnega sprejema, ki sta ga ob robu zasedanja generalne skupščine OZN priredila sam ameriški predsednik, torej najslavnejši slovenski zet Trump, in prva ameriška dama, klena sevniška Slovenka Melania. No, kakšne slave nam tole bežno, a v vseh pogledih nesporno zvezdniško fotografiranje gotovo ne bo prineslo, bo pa vseeno spran vsaj delček nerodnosti in neprijetnosti, po kateri nas je v ameriško zgodovino zapisal zgoraj omenjeni SDS-ov poslanec. Borut je pa vendarle en sam.

N. N.