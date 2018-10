Največji dosedanji razočaranji sta aktualni evropski prvak Montpellier in madžarski Veszprem. Montpellier, za katerega igra tudi Vid Kavtičnik, je izgubil vse tri tekme v elitni skupini A (Vardar, Meškov Brest, Kielce) in je eden izmed petih klubov, ki nimajo še nobene točke (še Kristianstad, Motor Zaporožje, Metalurg Skopje, Čehovski medvedi). »Vsi v klubu in okoli njega smo razočarani in zaskrbljeni zaradi treh zaporednih porazov. Zaradi tega trpijo naš ego, samozavest in samozaupanje. Smo v zelo težkem obdobju, a moštveni duh in naša igra me pomirjata, da bo naša prihodnost svetlejša in bolj optimistična,« se nadeja trener Patrice Canayer (na klopi Montpelliera je že 24 let), ki ga v naslednjih dveh krogih čakata težki tekmi z Barcelono in Veszpremom.

Veszpremovemu trenerju Ljubomirju Vranješu, Švedu s srbskimi koreninami, se je žedl po minuli sezoni krepko tresel stolček, potem ko je klub prvič po zaporednih desetih letih (od 2008 do 2017) ostal brez naslova državnega prvaka, ki ga je osvojil Pick Szeged, v ligi prvakov pa ga je že v osmini finala izločil danski Skjern. Veszprem je v letošnjem tekmovanju po uvodni domači zmagi proti Kielcam (29:27) najprej izgubil v Barceloni (28:31), v soboto pa ob Blatnem jezeru še proti Vardarju (27:25).

Po tekmi, na kateri sta bila pri Madžarih najučinkovitejša Slovenca Dragan Gajić (5) in Borut Mačkovšek (4; Blaž Blagotinšek 2, Gašper Marguč ni igral), je trener Ljubomir Vranješ kritiziral nemška sodnika Larsa Geipla in Marcusa Helbiga: »Nismo igrali slabo, a vseeno nisem zadovoljen. Pokopalo nas je kar šestnajst minut izključitev, nasploh pa sta moža v črnem sprejela veliko čudnih odločitev. Ničesar ne očitam Vardarju, toda zdi se mi, da tokrat nekdo ni želel, da bi Veszprem zmagal. Na žalost to ni bilo prvič, zato se mora takoj končati.«

Evropska zveza (EHF) je v idealno sedmerico tretjega kroga izbrala tudi dva Slovenca. Poleg srednjega zunanjega igralca Jaka Malusa (Celje) in desnokrilnega Maria Šoštariča (Pick) so v njej še levokrilni Timur Dibirov (Vardar), levi zunanji Nikolaj Markussen (Silkeborg), desni zunanji Alex Dušebajev (Kielce), krožni napadalec Luka Karabatić in vratar Rodrigo Coralles (oba PSG). Čeprav je Coralles v boju za najboljšega vratarja tretjega kroga zbral manj obramb (17 proti Zagrebu) kot Klemen Ferlin proti Flensburgu (19), se je EHF odločila za Španca v francoskih vratih, Slovencu pa ostaja tolažba, da je bila ena izmed njegovih obramb v Zlatorogu izbrana za četrto najlepšo v tem krogu.