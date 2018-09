Šok terapija z zamenjavo trenerja Branka Tamšeta s Tomažem Ocvirkom je že v prvem poskusu obrodila sadove. Celjani so proti vodilni in še vedno edini neporaženi ekipi nemške lige (7:0, do sedaj prav tako neporaženi Magdeburg je v tem krogu izgubil na gostovanju pri ekipi Füchse Berlin s 24:27) na tretji tekmi v evropski ligi prvakov osvojili prvi par točk, Flensburg pa je po nepričakovanem domačem spodrsljaju z Zagrebom v prejšnjem krogu doživel drugi zaporedni poraz.

Trener Tomaž Ocvirk z vzdevkom Čvari tokrat ni mogel računati na Domna Makuca, ki mora že po nekaj mesecih znova na operacijo kolena. Kljub lažjim poškodbam, ki so jih staknili na sredinem derbiju v Ribnici, so le igrali Rok Ovniček, Jan Jurečič in Branko Vujović. Slednji je zaradi težav z ramenom (lažji izpah, zato je dva dni počival) nastopil načet, trener Ocvirk pa je kot varovalko za morebitno poslabšanje Črnogorčeve poškodbe med tekmo v ekipo uvrstil Tadeja Kljuna.

Proti Flensburgu, ki ima 15 tujcev (po štiri Dance, Švede in Norvežane, dva Nizozemca in igralca iz Bosne in Hercegovine, nekdanjega vratarja Gorenja Benjamina Burića), so Celjani po sedmih zaporednih začetnih izenačenjih – od 1:1 do 7:7 – v dvajseti minuti prvič zaostajali za gol, dve minuti pred koncem prvega polčasa pa premierno za tri (8:11), potem ko je njihov strelski post trajal kar devet minut. A pivovarji so že na začetku drugega dela ujeli priključek, po dvanajstem in sočasno zadnjem izenačenju na tekmi (17:17 v 49. minuti) pa se je tehtnica začela počasi, toda zanesljivo nagibati na stran slovenskih prvakov.

Na krilih fantastičnega vratarja Klemna Ferlina (skupaj 19 obramb ob kar 49-odstotni uspešnosti ustavljenih strelov) so gostitelji šest minut pred koncem povedli s plus štiri (22:18). Zadetek je s strelom prek vsega igrišča dosegel Ferlin, saj so Nemci velik del drugega polčasa napadali brez vratarja in s sedmimi igralci v polju. V 58. minuti je Flensburg zaostanek prepolovil (20:22), toda Ferlin je ustavil zicer s krila Mariusu Steinhauserju, na začetku zadnje minute pa je Rok Ovniček s sedemmetrovke postavil končni izid 23:20.

»To je bila zelo čustvena tekma zame, ker sem prvič v tej vlogi. Sam sem se moral sprostiti pred tekmo, to pa so potrebovali tudi fantje. Uspeli smo umiriti nasprotnika, v prvem polčasu še prepočasi prehajali v napade, v drugem pa popravili tudi to in tako dosegli kakšen lahek zadetek več, kar je ob odlični obrambi odločilo tekmo. Za obrambo lahko vsem rečem samo kapo dol, to je bila požrtvovalnost, ki jo potrebujemo na vsaki tekmi,« je ocenil trener Tomaž Ocvirk. Njegov stanovski kolega Maik Machula je bil seveda slabe volje: »»Čestitke za zmago Celju, mi pa smo zelo razočarani. Razočaran sem tako nad dejstvom, da nismo zmagali, kot tudi nad predstavo svoje ekipe. Imeli smo možnosti, a smo zapravili preveč priložnosti. Dosegli smo samo dvajset zadetkov, v obrambi smo še igrali na pravi ravni, v napadu pa na žalost ne.«

Skupina B, 3. krog: Celje Pivovarna Laško – Flensburg 23:20 (10:11), Zagreb – Paris St. Germain 21:32 (9:15), Motor Zaporožje – Pick Szeged 31:32 (13:19), Nantes – Skjern 35:27 (17:16).

Celje – Flensburg 23:20 (10:11) Dvorana Zlatorog, gledalcev: 3300, sodnika: Pandžić in Mosorinski (oba Srbija). Celje PL: Ferlin 1, Panjtar, Vujović 1, Jurečič 2, Malus 5, Kljun, Razgor 4 (2), Ovniček 1 (1), Marguč 1, Šarac 1, Grošelj 1, Nenadić 2 (1), Kodrin 2, Horžen 1, Anić 1, Bećiri. Flensburg: Burić, Bergerud, Karlsson, Golla 3, Hald Jensen, Glandorf 4, Svan, Wanne 1 (1), Jeppsson 1, Joendal 1 (1), Steinhauser 3, Zachariassen, Gottfridsson 2, Lauge Schmidt 4, Baijens, Röd 1. Sedemmetrovke: Celje 6 (4), Flensburg 3 (2). Izključitve: Celje 2 minuti, Flensburg 8. Igralec tekme: Klemen Ferlin (Celje PL).