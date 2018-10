Manchester United si je že po sedmih krogih angleškega prvenstva nabral debelih devet točk zaostanka za vodilnim mestnim tekmecem Cityjem. To je najslabši start rdečih vragov v domačo sezono po letu 1989, zato se v javnosti vrstijo pozivi k odstopu kontroverznega portugalskega trenerja Joseja Mourinha.

Mourinhu se je podrla garderoba

Mourinho od leta 2013 deluje v angleškem nogometu. Potem ko je najprej prevzel Chelsea, so ga ob koncu maja 2016 imenovali za trenerja uglednejšega Manchester Uniteda, s katerim je vpisal največji uspeh po zmagi v finalu lige Evropa. Mnogi menijo, da je Portugalca povozil čas, vse bolj pa je na udaru zaradi neprepričljivih potez tudi zunaj igrišča. Prejšnji teden se je Mourinho sprl s francoskim zvezdnikom Paulom Pogbajem, ki je po izpadu iz angleškega ligaškega pokala javnosti razložil, da bi moral Manchester United igrati bolj napadalno, ob tem pa ošvrknil Mourinha z izjavo, da trener postavlja taktiko. Naslednji dan je Mourinho Pogbaju kazensko odvzel status pomožnega kapetana, kamere pa so zabeležile, da sta se na treningu mrko gledala.

Mourinho si je nakopal dodatne težave po zadnjem prvenstvenem porazu proti West Hamu (1:3), ko je za spodrsljaj znova okrcal sodnike, o svojih igralcih pa je povedal, da so v slabem duševnem stanju. Vse bolj očitno je, da se mu je porušila garderoba, kar so mu očitali že ob predčasnem odhodu iz Chelseaja. Ker je z zadnje tiskovne konference pobegnil po vsega treh vprašanjih, so se napeti odnosi med trenerjem in predstavniki medijev še povečali. V angleškem tisku prevladuje enotno mnenje, da se je v Unitedu nabralo preveč negativnosti, ki ji Mourinho ni več kos. Problematičen je tudi odnos igralcev na igrišču, saj delujejo brezvoljno, kot da bi bojkotirali trenerja. »Tekme Uniteda niso več gledljive. Mourinho nima moči, da bi obrnil krivuljo in požel uspeh,« je le eden od komentarjev. Dobro obveščeni novinarji so začeli poročati, da se čas za Mourinha na klopi Uniteda dejansko izteka, o čemer naj bi že razpravljala tako igralski kot trenerski kader moštva.