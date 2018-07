V obeh državah pred jutrišnjo odločilno tekmo v Moskvi vlada nogometna mrzlica. Navijači se sprašujejo: »Francija drugič ali Hrvaška prvič?« In jasno navijajo za svoje rojake. Medtem so nogometni poznavalci in strokovnjaki pri napovedih zmagovalca previdnejši.

Hrvati želijo naslov Že po tekmi proti Angliji je svoje navdušenje nad največjim uspehom hrvaškega nogometa v zgodovini izrazil nekdanji trener ognjenih Slaven Bilić. »Najverjetneje smo najmanjša država, ki bo v naslednjih petdesetih letih igrala v finalu svetovnega prvenstva. Ti fantje so dokazali, da se trud in prava miselnost izplačata. Na tak način je mogoče uresničiti sanje,« je povedal nekdanji trener West Hama, ki je polfinalno tekmo proti Angliji spremljal kot strokovni komentator angleške televizije ITV. Podobno meni tudi nekdanji trener Maribora Krunoslav Jurčić, ki je v svoji kolumni za Večernji list zapisal: »To ni čudež, to je nemogoče!« Sprašuje se, od kod so igralci na tekmi proti Angležem črpali energijo, in kar ne more prehvaliti odličnih predstav Perišića, Mandžukića in Lovrena, o genialnosti Modrića pa mu je že zmanjkalo besed. Ob koncu je prepričanje o zmagi proti Franciji pospremil z besedami: »Samo še nebo je meja, Hrvaška zna in zmore postati svetovni prvak.« Izjemnega dela hrvaškega selektorja Dalića ni mogel prehvaliti niti njegov »trenerski učitelj« in legendarni hrvaški trener Ćiro Blažević. »Ni lepšega, kot da me je premagal moj učenec. Osrečil je mene, Hrvaško in Hrvate po vsem svetu,« je dejal triinosemdesetletnik, ki je hrvaško izbrano vrsto pred dvajsetimi leti kot trener pripeljal do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu v Franciji. Ob koncu izjave za hrvaške medije se je obrnil še proti jutrišnji tekmi: »Proti Francozom smo leta 1998 izgubili precej krivično. Upam, da se pravica zdaj vrne in naredimo največji športni čudež v naslednjih stotih letih.«

Možnosti so izenačene Da je Hrvaška na šampionatu res presenetila, se strinjajo tudi nekateri svetovni nogometni trenerji in bivši igralci. Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho meni, da sta v finalu pravi ekipi. »Če bi bil naiven in neizkušen, bi po prvem polčasu dejal, da je tekma odločena v korist Angležev. Pa ni bila. Po izenačujočem golu so Hrvati nadigrali Anglijo in so povsem zasluženo zmagali. Tak uspeh je zelo pomemben za manjše nogometne države.« Ognjenim je čestital tudi nekdanji argentinski reprezentant in legenda milanskega Interja Javier Zanetti: »Možnosti za zmago so v finalu izenačene. Francija ob taki igri Hrvatov ni izrazita favoritinja.« O morebitnem razpletu jutrišnjega srečanja je za STA spregovoril tudi predsednik slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović: »Mislim, da so možnosti nekje 50:50, da pa ima Francija rahlo prednost samo zato, ker je Hrvaška v teh izločilnih bojih trikrat igrala podaljške in zna posledično priti do rahle utrujenosti.«