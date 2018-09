Pogba je bil pomočnik kapetana in si je to sezono trikrat nadel kapetanski trak v odsotnosti Antonia Valencie proti Leicesterju in Brightonu v premier ligi in v ligi prvakov proti Young Boys.

A glasne kritike zmagovalca svetovnega prvenstva v Rusiji, ki je javno povedal, da se ne strinja s preveč obrambno naravnano taktiko trenerja po sobotnem remiju (1:1) proti novincu v elitnem angleškem prvenstvu Wolverhamptonu, so razjezile Mourinha.

»V resnici sem se jaz odločil, da Paul ne bo več naš drugi kapetan,« je dejal Mourinho po torkovem porazu v ligaškem pokalu po enajstmetrovkah proti nižjeligašu Derby Countyju, ko Pogba ni igral.

»Jaz sem trener in jaz sprejemam odločitve. Nobenega spora nimam z njim, nobene težave. Ista oseba, ki je sprejela odločitev, da bo on drugi kapetan, je zdaj sprejela odločitev, da ne bo več,« je v svojem slogu dejal portugalski trener.