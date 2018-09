Če bo naprava, ki jo je zasnoval 24-letni danski izumitelj Boyan Slat, delovala kot je načrtovano, bodo z njo očistili del Tihega oceana. Na severnem delu slednjega je namreč velikansko območje odpadkov, ki se imenuje Velika pacifiška cona smeti (Great Pacific Garbage patch) in je veliko za približno tri Francije.

The Ocean Cleanup System 001 je 600 metrov dolga cev, s katere v globino treh metrov visi nekakšna zavesa, v katere. Vanjo naj bi se ujeli plastični odpadki. Napravo bodo – tako kot plastične odpadke – vodili morski tokovi in veter, zaradi česar bo ves čas tam, kjer je smeti največ. Na tej povezavi lahko v živo spremljate, kako napreduje očiščevalni sistem, ki je svojo pot iz sanfranciškega pristanišča začel v nedeljo in mora premagati 240 navtičnih milj (približno 444 kilometrov). Ko bo velikanska cev prispela na cilj, jo bodo morski tokovi in veter vodili med smetmi. V napravo se bodo ujeli tudi zelo majhni, le za milimeter veliki delci. Z ladjami bodo nato odpadke sproti odvažali v centre za reciklažo.