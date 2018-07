Ko se zapletejo v ribiške mreže, indijskim ribičem otežujejo vleko mrež iz vode. Namesto intenzivnega ribolova so obtožene zmanjševanja števila rib v morju, ker znajo te logično zaužiti tudi kakšen delec razpadle plastike, kar živalim nikakor ne godi. Še bi se dalo navesti prenekateri grozen prizor, v katerega so vpletene. Sploh iz tretjega sveta, kjer si roko podajajo brutalna izraba zemlje in naravnih bogastev ter še vedno veljavna pravila in navade plemenske ureditve. Kar navrže izrazito neločevanje odpadkov, gore plastike, ki se kopičijo pred barakami slumov.