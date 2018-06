V prvem poročilo o onesnaženju Sredozemskega morja s plastiko, WWF opozarja, da vsebuje Sredozemsko morje rekordno raven mikroplastike, manj kot pet milimetrov velikih delcev plastike, ki jih je vse pogosteje mogoče najti v prehranski verigi in pomenijo grožnjo za zdravje človeka in ogrožajo morske vrste, so sporočili iz WWF Adria.

»Koncentracija mikroplastike je skoraj štirikrat višja v Sredozemlju kot v drugih odprtih morjih po svetu,« opozarjajo v poročilu z naslovom Izhod iz plastične pasti: Reševanje Sredozemlja pred onesnaženjem s plastiko.

Makroplastika, veliki delci plastike, poškoduje, zaduši in pogosto ubije morske živali, vključno z zavarovanimi in ogroženimi vrstami, kot so morske želve in sredozemska medvedka.