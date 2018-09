»Želja je bila priti višje. Verjamem, da si je selektor želel poseči celo po medalji, kar so nakazovale tudi nekatere izjave. Ali so bila takšna pričakovanja realna, je drugo,« je na današnjem druženju z novinarji priznal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Slovenski odbojkarji so premierni nastop na svetovnem prvenstvu sklenili pred slabim tednom dni, štiri zmage in štirje porazi pa so jim na koncu prinesli deveto mesto. »Glede na to, da smo prvič sodelovali na svetovnem prvenstvu, delitve devetega mesta po rezultatski plati ne moremo opredeliti za neuspeh. Je spoštovanja vreden dosežek, ki ga bo težko ponavljati. Po drugi strani pa naša igra ni bila takšna, kot smo si želeli in kot so jo fantje sposobni prikazati. Kje so razlogi za to, je morda v tem trenutku težko reči. Stoji pa ugotovitev, da znamo in zmoremo bolje. Ali bi bil naš maksimum dovolj za uvrstitev med šest najboljših na svetu, je vprašljivo,« je dejal prvi mož OZS.

Kje se je zalomilo, da visokoleteči cilji selektorja in igralcev niso bili izpolnjeni, Ropret ni želel ugibati. Izpostavil je, da je bila reprezentanca v času priprav in na samem prvenstvu kompletna, čas za podrobnejše analize pa bo nastopil v naslednjem tednu ali v prihodnjih dneh, ko bosta na sporedu seji predsedstva in strokovnega sveta. Tam bodo poskušali oceniti trenutno stanje in na podlagi teh ugotovitev potegniti nadaljnje poteze.

Kovač novi selektor Turčije? Največjo uganko ta hip tako predstavlja prihodnost selektorja Slobodana Kovača na klopi Slovenije. Srbski trener ima z zvezo pogodbo veljavno še za eno leto, a glede na Ropretove izjave možnosti za nadaljevanje sodelovanja bržkone niso največje. Kot je dejal, se je s selektorjem pogovarjal le po zadnji prvenstveni tekmi in razkril, da so padle tudi težke besede. »Recimo, da njegove besede razumem v kontekstu izjave, ki jo je za medije podal po obračunu z Avstralijo. Je pa zagotovo pred nami obdobje, ko se bomo morali usesti, se pogovoriti in odločiti, kako dalje. Njegove izjave ne dajejo posebnega upanja. Možno je, da že opredeljujejo kakšno bolj izdelano stališče z njegove strani.« Za nameček so se v zadnjih dneh pojavile informacije, da Kovača snubijo pri turški reprezentanci, vendar pa Ropret kaj več kot to, da je za govorice slišal tudi sam in da mu jih selektor ni potrdil, ni znal povedati. Prav veliko časa za premislek, kako in s kom naprej, si pri zvezi vseeno ne bodo smeli vzeti, saj bo Slovenija prihodnje leto ena od soorganizatork evropskega prvenstva. »Prepričan sem, da se bomo prikazali še v boljši luči kot na SP. Pripravljenost v ekipi je absolutna. Vsi se zavedamo pomena tega tekmovanja. Mislim, da bo to vrhunec tega ciklusa, morda celo zdajšnje generacije,« je zatrdil Ropret in še izdal, da aktivnosti na zvezi peljejo tudi v smer, da bi Slovenija nastopila tudi na olimpijskem odbojkarskem turnirju.