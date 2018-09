Slovenski odbojkarji so premierni nastop na svetovnem prvenstvu sklenili v drugem delu tekmovanja. Potem ko so v petek s 3:0 odpihnili Belgijo, je bilo nadaljevanje slabše. Sprva so jih v soboto s 3:0 premagali Brazilci, danes pa so bili po petih nizih od njih boljši še Avstralci, ki so pokazali večji motiv in željo po uspehu.

»Kot da bi se ustrašili ali pomembnosti tekme ali olimpijskega prvaka. Bili smo v krču, pri servisih se je to najbolje videlo. Pred tekmo sem fantom rekel, da jim ni treba ciljati črte, da sprejemalci niso tako dobri, tako da naj poskušajo servirati normalno. A niso, s servisom smo naredili ogromno napak. Mislim, da je bila to posledica strahu,« je slovenski selektor Slobodan Kovač našteval razloge za poraz proti Brazilcem. Ta je bil zelo boleč, saj so njegovi igralci po neuspehu proti olimpijskim prvakom dokončno izgubili vse možnosti za napredovanje med najboljših šest reprezentanc na svetovnem prvenstvu. Zato je bil današnji obračun proti Avstraliji v mnogih pogledih le stvar prestiža, čeprav na turnirju vsaka zmaga prinaša točke za lestvico Mednarodne odbojkarske zveze. Te imajo pomembno vlogo predvsem pri uvrstitvi na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre.

Tudi zato je Slovenija v današnjo tekmo vstopila z udarno postavo (Vinčić, Urnaut, Gasparini, Kozamernik, Pajenk, Čebulj), ki pa je na uvodu razočarala. Avstralija je z dvema doseženima blokoma in asoma hitro pobegnila na tri točke razlike, po tretjem bloku pa povedla z 11:6. Kovač je tedaj zahteval 30-sekundni odmor, po katerem so Slovenci z delnim izidom 4:1 le ujeli priključek in še pred vstopom v končnico izenačili pri 16. točki. V zaključku so zrežirali popoln zasuk in po tretji zaključni žogi dobili niz.

V naslednjem setu je Slovenija znova lovila Avstralijo, a je tokrat ni ujela, kaj šele prešla v vodstvo. Prvo večjo prednost si je nasprotnik priigral pri izidu 10:6, v nadaljevanju pa je ta le še rasla in v določenem trenutku znašala celo plus osem. Pri zaostanku z 10:17 sta v igro vstopila Gregor Ropret in Tonček Štern, vendar spremembe na bolje v predstavo nista vnesla. V zaključku niza je Avstralija sicer zapravila dve od kar šestih zaključnih žog, pri tretji pa ji je točko in set z napako pri izvajanju začetnega udarca podaril kar Jan Kozamernik.

Medtem ko je bilo avstralsko moštvo precej prešerno razpoloženo in je ob robu igrišča publiko zabavalo s plesnimi točkami, so bili obrazi Slovencev bolj resni. Takšna je bila tudi njihova predstava v tretjem nizu, ko so s prednostjo tudi sedmih točk vodili od začetka do konca in set zaključili z izidom 25:19. Po solidno odigranem prejšnjem nizu se je zdelo, da bo četrti zadnji. A kot že nekajkrat na tem prvenstvu je v igri Slovenije sledil padec zbranosti. Avstralija je začela bežati pri izidu 10:10, ko je vpisala štiri zaporedne točke, prednost pa brez težav tudi zadržala.

Še tisto malo motiva, ki so ga slovenski odbojkarji morda imeli pred obračunom, je v odločujočem petem nizu izginilo. Avstralci, ki so na tekmi dosegli kar 16 blok točk, so pokazali več želje po zmagi in Slovencem zadali še četrti poraz na prvenstvu.

»Katastrofa, za katero sem v večji meri kriv sam. Fantov nisem znal motivirati, ampak vseeno veliko stvari ne razumem. Mar ni zadostna motivacija, da se boriš za osmo mesto, mar ni zadostna motivacija, da te gleda 5000 ljudi, ki znajo prepoznati določene stvari in se obrne proti tebi? Fantje sicer pravijo drugače. V tem trenutku res ne vem, ali sem še pripravljen voditi ekipo, ki je razvajena, ko ji ne gre,« je bil po tekmi brez dlake na jeziku Kovač.

V tretji del tekmovanja, ki se prične v sredo, so se uvrstile Italija, Rusija Brazilija, ZDA, Poljska in Srbija.

Skupina E 1. Italija 7 6 1 20:5 19 2. Rusija 8 6 2 21:8 18 3. Nizozemska 7 5 2 15:12 14 4. Finska 8 2 6 10:21 6 Petek: Nizozemska – Rusija 0:3, Italija – Finska 3:0, sobota: Nizozemska – Finska 3:1, Rusija – Italija 3:2, nedelja: Rusija – Finska 3:0, Italija – Nizozemska.

Skupina F 1. Brazilija 7 6 1 19:6 17 2. Belgija 7 4 3 14:11 13 3. Slovenija 8 4 4 17:16 13 4. Avstralija 8 3 5 12:19 9 Petek: Brazilija – Avstralija 3:0, Belgija – Slovenija 0:3, sobota: Avstralija – Belgija 0:3, Slovenija – Brazilija 0:3, nedelja: Slovenija – Avstralija 2:3, Belgija – Brazilija.

Skupina G 1. ZDA 8 8 0 24:6 22 2. Kanada 8 5 3 18:14 13 3. Bolgarija 8 4 4 16:12 13 4. Iran 8 4 4 14:16 12 Petek: ZDA – Kanada 3:1, Bolgarija – Iran 3:0, sobota: Iran – Kanada 2:3, Bolgarija – ZDA 0:3, nedelja: ZDA – Iran 3:0, Bolgarija – Kanada 2:3.

Skupina H 1. Poljska 8 6 2 11:9 19 2. Srbija 8 6 2 21:12 17 3. Francija 8 5 3 21:12 18 4. Argentina 8 3 5 14:19 8 Petek: Srbija – Francija 3:2, Poljska – Argentina 2:3, sobota: Srbija – Argentina 3:0, Poljska – Francija, nedelja: Francija – Argentina 3:1, Poljska – Srbija 3:0.

Slovenija – Brazilija 0:3 (-22, -21, -16) Dvorana PalaDozza, gledalcev 7200, sodnika: Pasquali (Italija) in Casamiquela (Argentina). Slovenija:Štern 3, Pajenk, Kozamernik 7, Šket 9, Gasparini 8, Pavlović, Vinčić, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 8, Čebulj 5, selektor: Kovač. Brazilija: Bruno 3, Isac 11, Eder, Lucas Loh 1, William, Wallace 10, Thales, Lipe 2, Souza 15, Douglas, Kadu, Lucas 7, Evandro Maique 1, selektor: Dal Zotto.

Slovenija – Avstralija 2:3 (23, -20, 19, -22, -11) Dvorana, PalaDozza, gledalcev 5000, sodnika: Pasquali (Italija), Naama (Katar). Slovenija: Štern 16, Pajenk 10, Kozamernik 7, Šket 3, Gasparini 2, Pavlović, Vinčić 3, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 15, Čebulj 14, selektor: Kovač. Avstralija: Graham, Dosanjh, Sanderson, Passier 5, Peacock 2, O'Dea 3, Staples, Perry, Mote 12, Walker 12, Smith 21, Carroll 2, Williams 16, Hodges, selektor: Lebedew.