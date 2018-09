Američanom je bilo bolj kot zasesti prvo mesto v skupini pomembno, da svoje najboljše igralce spočije. Tako so nastopili z igralci, ki so do zdaj igrali manj, podobno so razmišljali tudi Brazilci, tako da je bila tokratna tekma bolj kot ne dvoboj rezervistov.

Brazilci so pokazali, da imajo širši kader, zmagali so zanesljivo, brez kakršnih koli težav. Prvo ime tekme je bil Evandro, dosegel je 19 točk, tekmecev ni spravljal ob živce le z napadalnimi akcijami, ampak tudi s servisi, elementom, ki je bil nasploh zelo pomembno orožje njegove ekipe. Pri Američanih nihče ni dosegel več kot devet točk.

V večerni tekmi se bosta v skupini J pomerili Italija in Poljska, gostitelji imajo zgolj še teoretične možnosti, da si priigrajo mesto v polfinalu, v katerem je že reprezentanca Srbije.