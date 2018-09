Za medaljo morajo pasti tudi velesile

Slovenski odbojkarji so 19. svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji sklenili s štirimi zmagami in štirimi porazi. Čeprav se bo turnir končal šele v nedeljo, pa je že jasno, da jim je uvrstitev v drugi del tekmovanja, kjer so končali za Brazilijo in Belgijo, prinesla končno deveto mesto med 24 udeleženkami. Za slovensko vrsto je bil to debitantski nastop na odbojkarskem mundialu, njena uvrstitev pa je bila boljša od premiernih šampionatov slovenskih rokometašev (18. mesto), nogometašev (30.), hokejistov (15.) in košarkarjev (12.). Kljub temu grenak priokus in občutek, da bi igralci selektorja Slobodana Kovača lahko dosegli več, ostaja. Navsezadnje so pred odhodom na Apeninski polotok višje ambicije z napovedmi, da so sposobni poseči po odličju, kazali tudi sami.